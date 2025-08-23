SCW 2: knapper Heimsieg nach großem Kampf

Philipp Hörauf - Torschütze des goldenen Tores – Foto: Martin Jakob

Im Freitagabendspiel gegen den großen Favoriten auf den Meistertitel konnte die Weßlinger Zwoate einen knappen 1:0-Heimsieg feiern. Torschütze des goldenen Tores war Philipp Hörauf bereits in der 8. Spielminute nach mustergültiger Vorlage von Mohammed Al-Sadi. In der 1. Halbzeit entwickelte sich ein flottes Spiel und Großchancen gab es einige. So ließen die Schwarzgelben sehr gute Einschussmöglichkeiten in der 6., 27,. 35., 38. und 43. Minute liegen und bekamen noch dazu in der 30. Minuten nach ganz klarem Foulspiel an Mohammed Al-Sadi einen Elfmeter verweigert.

Aber auch die Jesenwanger hatte einige gute Chance wie zB in der 3., 13., 33., 42. und 45. Spielminute. Viel Glück hatte der SCW als Jesenwangs Toptorjäger, Johannes Drexler (41 Tore in der Saison 24/25), in der 16. Minute nur die Unterkante der Latte traf. Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Der TSV drückte, machte mächtig Dampf und biss sich Dank der herausragenden Moral und Kampfbereitschaft an der SCW-Abwehr die Zähne aus. Unsere Zwoate hatte wenige Kontermöglichkeiten, die nicht genutzt werden konnten. Die beste Aktion hatte Ardi Selimi, als er nach einem weiten Ball auf Luca Leschinski, den dieser per Kopfablage zurück auf Ardi spielte und Ardi den Ball mit vollem Risiko volley nahm. Der Hammer schlug am linken Torpfosten ein, Jesenwangs Keeper zeigte dabei keinerlei Reaktion.