SCVM holt „Copacabana" für die rechte Seite SC Vier- und Marschlande verpflichtet Gabriel Oliveira da Silva. Der 23-Jährige war zuletzt bei FK Nikola Tesla geführt und soll die rechte Seite verstärken. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Gabriel Oliveira da Silva. – Foto: ETSV

Der SC Vier- und Marschlande hat nach dem starken Pokal-Auftritt gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt auch auf dem Transfermarkt nachgelegt. Gabriel Oliveira da Silva schließt sich dem Landesligisten an. Der Verein spricht in den Vereinsmedien von einem „Stück Copacabana am Deich“ und freut sich darüber, dass der Spieler „Bock auf unser Projekt“ habe.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der 23-Jährige ist in der FuPa-Datenbank als Abwehrspieler geführt. Dort sind für ihn zwölf Spiele, sieben Vorlagen und drei Berufungen in die Elf der Woche hinterlegt. Zuletzt war Oliveira da Silva bei FK Nikola Tesla geführt, zuvor spielte er in der vergangenen Saison auch für Hamburger SV IV. Die rechte Seite als Revier Der SCVM beschreibt die rechte Seite als Revier seines neuen Zugangs. Damit bekommt die Mannschaft eine weitere Option für einen Bereich, der im modernen Spiel viel Laufarbeit, Tempo und saubere Entscheidungen verlangt. Interessant ist auch der Blick auf den Sommer: Oliveira da Silva stand zwischenzeitlich auch vor einem Wechsel zum ETSV Hamburg, nun landet er in den Vier- und Marschlanden.

Sportlich kommt die Meldung in einer spannenden Phase. In der 1. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg setzte der SCVM mit dem 3:0 gegen den Oberligisten SC Vorwärts/Wacker Billstedt eines der dicksten Ausrufezeichen der Runde. Nun kommt mit Oliveira da Silva ein Spieler dazu, der dem Kader zusätzliche Breite und Dynamik geben soll. Für den SC Vier- und Marschlande ist die Verpflichtung damit mehr als eine bunte Transfermeldung. Nach dem Pokal-Coup zeigt der Verein, dass auch personell weiter gearbeitet wird - und dass am Deich offenbar weiter Bewegung drin ist.