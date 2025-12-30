Der VfR Warbeyen hat die Saison noch nicht abgeschenkt. – Foto: Pascal Derks

Scuderi: „Wir sind noch eine starke Einheit“ 2. Frauen-Bundesliga: Für den Tabellenletzten VfR Warbeyen ist Aufgeben keine Option. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga VfR Warbeyen

Aufstiegseuphorie und sportliche Ernüchterung – der VfR Warbeyen blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. In der ersten Jahreshälfte krönte sich der Verein – begleitet von unschönen Nebengeräuschen – zum Meister der Regionalliga West. Es folgten ein Sommer des Umbruchs und ein fast komplett neu zusammengestellter Kader. Nach der Hinrunde in der 2. Frauen-Bundesliga steht der Aufsteiger noch ohne Sieg abgeschlagen am Tabellenende. Das letzte Spiel des Jahres gegen den VfL Bochum wurde wegen der Platzverhältnisse am Bresserberg vom DFB abgesetzt. Trotzdem nahm sich Cheftrainer Sandro Scuderi Zeit für ein Gespräch.

Herr Scuderi, ärgern sie sich über die Absage des Spiels gegen den VfL Bochum, weil Ihrer Mannschaft so die letzte Möglichkeit genommen wurde, für einen sportlich positiven Jahresabschluss zu sorgen? Sandro Scuderi: "Wir wollen immer spielen. Deshalb ist es natürlich ein wenig ärgerlich, aber wir können den Grund für die Absage absolut nachvollziehen. Die letzten beiden Heimspiele haben gezeigt, welche Schwierigkeiten der Platz birgt. Da, wo keine Sonne hinkommt, ist es zum Teil grenzwertig. Lotte Masseling hat sich stark verletzt, Senna El Messaoudi ist ebenfalls ungünstig weggerutscht. Auf der Weihnachtsfeier am Samstag konnten wir stattdessen abseits des Platzes für einen schönen Abschluss sorgen. Von ganz klein bis ganz groß waren fast 120 Spielerinnen dabei. Die Unterstützung im Verein ist wirklich toll."

Mit welchen Gedanken schauen Sie nun auf die sportlich enttäuschende Hinserie in der Zweiten Bundesliga zurück? Scuderi: "Es ist natürlich ein Mix aus positiven und negativen Eindrücken. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man nicht selbst erlebt, wie es ist, im Kreis der Großen zu spielen. Wir lernen ganz, ganz viel dazu – auf und neben dem Platz. Sportlich war mir von vorneherein klar, dass die Liga zwar nicht unbedingt spielerisch anspruchsvoller ist als die Regionalliga, aber dafür viel körperlicher, schneller und athletischer. In vielen Situationen sind einfache Lösungen gefordert. Da haben wir uns oft schwergetan. Außerdem sind wir viel zu häufig nach Gegentoren in Phasen geraten, in denen wir ausgeknockt wurden. Egal, wo wir höher verloren haben – die Gegentore fielen immer in kürzester Zeit. Positiv war hingegen, wie wir uns nach harten Niederlagen wieder rehabilitiert haben. In vielen Spielen hätten wir uns dafür belohnen müssen. Der Teamgedanke ist weiterhin intakt. Wir sind immer noch eine starke Einheit."