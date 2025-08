Der VfR Warbeyen ist auf Kurs. – Foto: Pascal Derks

Scuderi spendiert Spielerinnen einen freien Tag Der Zweitligist VfR Warbeyen schließt Trainingslager mit einem 2:0 im Test beim Regionalligisten DJK Wacker Mecklenbeck ab. Verlinkte Inhalte Frauen-RL West 2. Frauen-Bundesliga Mecklenbeck VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen, Neuling in der Zweiten Bundesliga der Frauen, hat sein dreitägiges Trainingslager in Kleve mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg im Testspiel bei der DJK Wacker Mecklenbeck abgerundet. Zum Abschluss der drei intensiven Tage – inklusive Media-Day mit Fotoshooting und weiteren Teambuilding-Aktivitäten – ging es am Sonntag geschlossen nach Münster.

Gestern, 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck Mecklenbeck VfR Warbeyen VfR Warbeyen - - Abpfiff In der vergangenen Saison hatte sich der VfR in insgesamt drei Pflichtspielen mit der DJK, die jetzt in ihr zweites Regionalliga-Jahr geht, messen dürfen und dabei gleich zweimal den Kürzeren gezogen. Einmal auf dramatische Weise im DFB-Pokal, einmal personell gebeutelt zum Ende der Rückrunde. „Auch diesmal hat Mecklenbeck genauso gespielt, wie wir die Mannschaft in der vergangenen Saison kennengelernt haben. Sie war ein bisschen offensiver, aber immer noch sehr akribisch im Kämpfen und Machen“, sagte Sandro Scuderi, Coach des VfR Warbeyen.

In erster Linie war der Warbeyener Trainer jedoch mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden. „Wir sind mit dem 2:0-Sieg und dem gesamten Wochenende hochzufrieden. Man merkt, dass es jetzt in Richtung Pflichtspiele geht. Die Stimmung ist gut, das Tempo hoch“, sagte Scuderi, der seinen Schützlingen nach dem anstrengenden Wochenende einen freien Tag spendierte. "Tolle Energie"