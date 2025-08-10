SCU verpasst frühe Vorentscheidung: Upfer Buam müssen lange auf den Siegtreffer warten

Auftakt nach Maß für den SC Unterpfaffenhofen. Die Mannschaft von Neu-Trainer Andreas Zorn siegte gegen den Aufsteiger FC Deisenhofen III mit 2:1.

Zorn war grundsätzlich zufrieden, sah aber neben Licht auch Schatten bei seinem Team. In der ersten Halbzeit agierten die Upfer Buam sehr dominant, führten aber lediglich mit 1:0 durch Konrad Wanderer (17.). Zorn zählte in dieser Druckphase drei, vier weitere Hochkaräter. „Da hätten wir das Spiel bereits entscheiden müssen“, trauerte er den vergebenen Chancen nach.

Nach Wiederbeginn wurden die Gäste stärker und kamen nach 70 Minuten durch Finn Adler zum Ausgleich. Doch nur fünf Minuten später traf Till Steinert zum Siegtreffer für den SCU. Personalmangel herrscht derzeit zwischen den Pfosten. Daher stand mit Christian Kornelson ein „Altbewährter“, so der Coach, im SCU-Gehäuse. Der 38-Jährige machte seine Sache unaufgeregt und seriös, lobte Zorn. (Dirk Schiffner)