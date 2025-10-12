SCU kann sich nach Topspiel-Sieg absetzen - Ernüchterung im Keller

Mit dem Mittelfeld-Duell zwischen dem ASV Tiefenbroich und dem SV Wersten startete die Kreisliga A Düsseldorf am Donnerstagabend in den 9. Spieltag. Beide Teams zeigten ein echtes Spektakel in der Anfangsphase. Zum absoluten Spitzenspiel kam es zwischen dem VfL Benrath und dem SC Unterbach. Mit einem knappen Sieg konnte sich der SCU weiter absetzten, bitter sieht es hingegen für die Kellerteams aus.

Der SV Wersten hat das Duell der Tabellennachbarn gegen den ASV Tiefenbroich für sich entschieden und ist im Klassement am Konkurrenten vorbeigezogen. Die rund 70 Zuschauer erlebten besonders in der Anfangsphase der Partie ein echtes Spektakel. Vier Tore fielen in den ersten 16 Minuten. Daniel Keßler sorgte nach neun Zeigerumdrehungen für die Führung der Gäste. Das konnte Tiefenbroich gleich parieren und in Person von Alexandros Kiprizlis ausgleichen (11.). Mit einem Doppelschlag von Dylan Wackes (14.) und Dustin Hammes (16.) war die Vorentscheidung kurz darauf gefallen. Dann passierte lange Zeit wenig, ehe Bastian Adoma in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den 4:1-Endstand markierte (90.+3).

Das sind die Spiele am Sonntag

Im Fokus des Spieltags stand selbstverständlich das Spitzenspiel zwischen dem VfL Benrath und dem SC Unterbach. Vor 200 Zuschauern brachte Ouassin El Aboussi die Gastgeber nach 39 Minuten in Front, doch schon drei Minuten später konnte Michael Kijach für den SCU ausgleichen. Mitte der zweiten Hälfte legte er mit seinem zweiten Treffer nach und markierte damit zugleich den Endstand. Fünf Punkte beträgt Unterbachs Vorsprung auf die punktgleichen Teams aus Benrath und der Sportfreunde Gerresheim, die gegen den FC Bosporus 1:1 spielten, nun.

Mit einem 5:3 gegen Schlusslicht SC West hat sich der TSV Urdenbach aus der Abstiegszone verabschiedet und ist über den Strich geklettert. Tom Benett Nagel hatte mit drei Torerfolgen einen maßgeblichen Anteil am wichtigen Sieg. Nach der 2:4-Niederlage gegen den AC Italia Hilden bleibt die zweite Mannschaft des DSC 99 auf dem vorletzten Platz, Rot-Weiß Lintorf rutscht nach der 1:2-Pleite gegen den KSC Tesla unter den Strich.