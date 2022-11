SCU geht nach der Pause unter Die Unterbacher Bezirksliga-Fußballer halten nur bis zum 2:2 mit – und verlieren am Ende überraschend deutlich mit 2:8 in Lohausen. Der Frust im Team ist daher groß.

In der ersten Stunde hatte noch niemand im Lager des Tabellenletzten diese bittere Niederlage auf dem Zettel. Erst nach dem Doppelschlag durch die Treffer der Lohausener Gerrit Eul (59.) und des mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselten Albert Große-Ophoff (62.) brachen bei den Gästen, denen mit Timo Bischoff, Chris Ribjitzki, Sven Gehrmann und Zakari Kassar vier Startelf-Kandidaten fehlten, nach und nach alle Dämme.

„Was da nach dem dritten Gegentor passierte, da fehlen einem einfach die Worte, das ist völlig unerklärlich. In der ersten Halbzeit war das alles noch in Ordnung. Die Jungs bewiesen Moral, schafften in der Endphase noch den Ausgleich. Aber nach der Pause verloren wir dann völlig den Faden. Das war nach der sehr ordentlichen ersten Halbzeit überhaupt nicht zu erwarten“, lautete die erste Einschätzung von SCU-Fußballchef Jörg Spanihel.

Durch Jakob Stangier (4.) lag der SVL früh vorne. Nach der Flanke von Leon Schilling traf Shunta Murakami das Außennetz (12.) – ein erstes Offensiv-Lebenszeichen (12.). Auch nach dem 2:0 der Gastgeber durch Yu Taya (37.) steckte der SCU keineswegs auf. Die Platzherren setzten zwar noch einen Kopfball an den Querbalken (36.), doch Unterbach hielt dagegen. Marin Lilic und Robin Herresbach behinderten sich nach einer Flanke von Tolga Bozkurt in aussichtsreicher Position gegenseitig (25.), während Bozkurt nach der Herresbach-Vorarbeit (32.) am gegnerischen Torsteher scheiterte. Dann doch die Belohnung für den engagierten SCU-Auftritt. Bozkurt verwandelte einen Freistoß (42.) zum Anschluss. Weitere zwei Minuten später glich Cedric Giesen sogar aus, als die Platzherren zuvor nicht konsequent klärten.