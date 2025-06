SCU-Frauen stehen im Niederrheinpokal

Nur knapp verpassten die Fußballerinnen des SC Unterbach den Aufstieg in die Kreisliga A. Am letzten Spieltag erreichten sie im Duell gegen Spitzenreiter BV Gräfrath nur ein 1:1-Unentschieden, verpassten damit trotz guter Torchancen, durch einen Sieg nach Punkten mit Gräfrath gleichzuziehen und noch zwei Relegationsspiele zu bekommen. Jetzt beendet das Frauen-Team des SCU die Saison aber doch noch mit einem Erfolgserlebnis.

Kampflos gewinnt die Mannschaft die für Pfingstmontag geplante Begegnung um Platz drei in der Kreispokalrunde, da der VfL Benrath nicht antritt. Damit sind die Unterbacherinnen als dritte Mannschaft aus dem Kreis Düsseldorf für den Niederrheinpokal qualifiziert. „Dort wollen wir soweit wie möglich kommen“, kündigte Jolina Niewiadomksi an. Die 29-Jährige bildet in der kommenden Saison mit ihrem Vater Marek Niewiadomski, der früher für den Verbandsligisten SV Hilden-Nord spielte und seine aktive Karriere beim Heimatklub in Unterbach ausklingen ließ, ein Trainerduo. „Die Mannschaft ist schon gespannt“, berichtet Jolina Niewiadomski, die nach einem Kreuzbandriss in Zukunft den Part der Torfrau übernehmen will.