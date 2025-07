SCU dominiert im Toto Pokal mit Kantersieg

Im Toto-Pokal-Duell der Zugspitze-Region setzte sich der SC Unterpfaffenhofen-Germering eindrucksvoll mit 9:0 gegen die SpVgg Wildenroth durch. Vor 60 Zuschauern leitete Schiedsrichter Kücük eine einseitige Partie.

Bereits in der 17. Minute fiel das 0:1 durch ein unglückliches Eigentor von Scala. Nur zwei Minuten später erhöhte Kapfer (19.) auf 0:2. Der SCU blieb am Drücker: Dirnberger traf in der 22. Minute zum 0:3. Kurz vor der Pause stellte Zelmat den 0:4-Halbzeitstand her (43.).