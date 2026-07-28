SCSV-Vorstand im Interview: Speller Fußballer sind super aufgestellt

Thomas Lindemann (l.) und Thomas Sielker – Foto: Uli Mentrup / SC Spelle-Venhau

Im Augenblick sind gerade Sommerferien. Bleibt auch für den Vorstand des SC Spelle-Venhaus etwas Zeit zum Durchatmen? Sielker: Vorgenommen haben wir uns das, und wir wollten eigentlich bis zur nächsten Sitzung im August selbst frei machen. Funktioniert hat das so semi, da in so einem großen Verein immer Entscheidungen zu treffen, wichtige Gespräche rund um Zukunftsprojekte dann doch aufgrund von Fristen einzuhalten sind. Und egal in welcher Sparte, nie so ganz Stillstand herrscht. Wir als Doppelspitze und unser gesamtes Team im geschäftsführenden Vorstand teilen uns das aber wirklich richtig gut auf. Denn Ehrenamt soll und muss Spaß machen und darf nicht zur Belastung werden. Karsten Pöppe als Beisitzer hat zum Beispiel die Urlaubsvertretung für Jürgen Wesenberg als Geschäftsführer gemacht Lindemann: In so einem großen Verein ist eigentlich nie Stillstand. Egal, ob der Spielbetrieb läuft oder gerade Pause ist, es gibt immer viel zu tun. Allerdings kann man sich in der Zeit, in der kein Spielbetrieb stattfindet, um Dinge kümmern, die abseits vom Tagesgeschäft erledigt werden können.

Sielker und Lindemann betonen, dass beim SCSV Breitensport und Spitzensport ihre Heimat haben. Sie wissen, wie sehr die einzelnen Abteilungen und damit der gesamte Club profitieren von einem „Team mit ganz vielen ehrenamtlichen Menschen, die für den Verein brennen und das tagtäglich leben“. In allen Abteilungen werde hervorragende Arbeit geleistet. Das Interview im Wortlaut.

Es wird sich bis zum Saisonstart einiges ändern: Die Preise für Sitzplatzkarten wurden gesenkt, die Heimspiele sollen attraktiver gestaltet werden, die Anzeigetafel intensiver und informativer genutzt werden. Wie wichtig sind diese Maßnahmen? Sielker: Diese Maßnahmen sind unheimlich wichtig. „Neue Besen kehren gut“ ist zwar eine Floskel, aber es ist ganz viel dran. Eine Weiterentwicklung kann nur stattfinden, wenn man Dinge neu denkt, ausprobiert und konsequent umsetzt. Auf keinen Fall heißt das, dass der alte Fußballvorstand seine Arbeit nicht gut gemacht hat. Wir wollen hier einmal kurz daran erinnern, dass in den letzten Jahren historische Erfolge als Verein gefeiert werden konnten. Sportlich ganz oben steht hier sicher der Aufstieg in die Regionalliga der 1. Mannschaft, viele Erfolge der Jugendmannschaften und vergessen darf man auf keinen Fall die Infrastruktur auf unserem Sportgelände. Mittlerweile zwei Kunstrasenplätze, absolutes Stadionfeeling durch die Tribünen im Getränke Hoffmann Stadion. Das ist alles die ehrenamtliche Arbeit des alten Fußballvorstands und seiner Vorgänger. Es gibt kaum einen Verein, der uns hierum nicht beneidet. Lindemann: Dies sind erste Maßnahmen, die sich das Leitungsteam überlegt hat. Das ist genau der richtige Weg. Wir müssen Veränderungen und Bewegung in die Abteilung bekommen. Wir unterstützen diese Maßnahmen sehr und gehen diese Wege gerne mit. Ein Weiter so, wie wir es immer gemacht haben, gibt es nicht mehr. Das ist aber auch normal, wenn man neue Verantwortliche erhält. Die wollen was bewegen. Aber auch ich möchte unterstreichen, dass die Fußballabteilung in der Vergangenheit immer einen sehr guten Job gemacht hat. Nur Dinge ändern sich eben auch.

Es hat sich in der Fußballabteilung in den vergangenen Wochen einiges bewegt. Mit Markus Schütte, Wolfgang Schütte und Torben Thien wurde das neue Leitungsteam einstimmig gewählt. Wie ist dein Eindruck bei der Versammlung im Getränke Hoffmann Stadion? Sielker: Der Eindruck ist sehr gut. Wir sind mehr als zufrieden mit der Wahl des neuen Leitungsteams. Wichtig zu wissen ist ja, dass mit der Berufung von Jürgen Wesenberg als Geschäftsführer immer klar war, dass eine Doppelfunktion als Abteilungsleiter Fußball und Geschäftsführung nicht funktionieren kann und auf keinen Fall von uns gewollt ist. Anfang 2025 haben wir gemeinsam mit dem Fußballvorstand einen Erneuerungsprozess gestartet. Im ersten Step wurden in der Jugendabteilung neue Strukturen geschaffen und jetzt das neue Leitungsteam implementiert. Ein Prozess, der dringend notwendig war, denn die größte Fußballabteilung im Emsland zu führen, geht nur im Team mit ganz vielen ehrenamtlichen Menschen, die für den Verein brennen und das tagtäglich leben. Wir sind jetzt für die Zukunft super aufgestellt und bedanken uns ausdrücklich bei allen, die an dem Prozess mitgearbeitet haben und sich für unseren SCSV engagieren. Lindemann: Grundsätzlich können wir alle erstmal froh sein, dass wir ein so kompetentes Spitzentrio für den SCSV begeistern konnten. Das war ein langer Weg, es gab viele Gespräche. Die Erwartungshaltung der Drei ist sehr hoch. Darüber freuen wir uns sehr. Wir sind ganz am Anfang und es gibt noch vieles abzustimmen. Ich bin mir aber sicher, dass wir viel Kompetenz erhalten haben, die den SCSV weiter voranbringt.

Ihr habt einige Testspiele der Oberliga-Mannschaft gesehen. Was traut ihr dem Team diese Saison zu?

Sielker: Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Aber grundsätzlich nehmen wir als geschäftsführender Vorstand keinen Einfluss auf die sportlichen Entscheidungen und Ausrichtungen in den einzelnen Abteilungen. Wir freuen uns, wenn attraktiver Fußball gespielt wird, die Zuschauer gerne ins Stadion kommen und wir gemeinsam große Momente erleben können. Wir wollen bewusst keinen Druck aufbauen und vertrauen zu 100 Prozent unseren sportlichen Leitungen.

Lindemann: Ich bin sehr optimistisch, dass wir diese Saison eine gewichtige Rolle in der Oberliga spielen können. Unsere Mannschaft scheint sehr stabil zu sein und die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch. Das war in den vergangenen Jahren in der Vorbereitung nicht immer so. Wir haben die Mannschaft sehr gut ergänzt und sie macht einen sehr guten Eindruck.

Es läuft auch im Jugendfußball gut. Die U19 und die U15 spielen in den höchsten Ligen auf Landesebene. Wie wichtig ist das für die Fußballer und auch den Verein?

Sielker: Das ist immens wichtig, denn so sind wir als Verein für alle attraktiv. Der Speller Weg war ja immer, auf eigenen Nachwuchs zu setzen. Und das ist herausragend gelungen. Wenn man sieht, wie viele Fußballer aus dem eigenen und den umliegenden Orten unserer Region kommen und hier ausgebildet wurden, ist das schon eine große Erfolgsgeschichte. Das eine zu machen, ohne das andere zu lassen, trifft es aus unserer Sicht gut. Wir werden immer der Breitensportverein sein, der Sport für alle ermöglicht und gleichzeitig hervorragende Leistungssportmöglichkeiten anbietet.

Lindemann: Was gibt es Wichtigeres als die Jugendarbeit? Darauf baut doch unser Konzept im Wesentlichen auf. Wir haben mit der Implementierung des Jugendvorstandes mit Sergio Lopes, Markus Holtel und Nyls Wolters ebenfalls ein sehr ambitioniertes Trio, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Jugend sehr gut weiterzuentwickeln und Spieler in die 1. und 2. Mannschaft heranzuführen. Das ist uns in diesem Jahr auch wieder zum Beispiel mit Matteo Echelmeyer sehr gut gelungen.

In der Oberliga wundern sich einige Gastmannschaften über die Infrastruktur in Spelle. Die wurde mit dem zweiten Kunstrasenplatz weiter verbessert. Wie wichtig sind diese Investitionen?

Sielker: Diese Investitionen sind unabdingbar. Wir brauchen diese Infrastruktur bei über 40 Mannschaften und sind natürlich stolz darauf, dass es uns immer wieder gelingt, hier die richtigen zukunftsweisenden Entscheidungen zu realisieren.

Lindemann: Wir freuen uns, dass so positiv über uns gesprochen wird. Das wünsche ich mir öfter auch für uns selbst. Das, was wir haben, was wir noch vorhaben und wie es dem Sportverein geht, ist nicht selbstverständlich. Wir werden den Verein weiterentwickeln, damit das so bleibt.

Der SCSV besteht ja nicht nur aus Fußball. Es gibt weitere attraktive Angebote in elf Abteilungen, in denen sich ebenfalls viel bewegt. Die Volleyballerinnen sind in die 3. Liga aufgestiegen. Profitiert der Verein davon, dass sein Name in einem weiteren Umfeld bekannt wird?

Sielker: Auf jeden Fall. Wir haben weit über die Grenzen des Emslandes einen unfassbar guten Ruf als Verein, das wird uns immer wieder zurückgespiegelt. Hier passt der Aufstieg in die 3. Liga perfekt ins Bild. Wir sind sehr stolz auf das, was bei uns geleistet wird. Die Volleyballabteilung ist ein Leuchtturm für uns als SCSV. Sie hat es uns beiden ermöglicht, dass wir uns als Vorsitzende bei der Meisterfeier auch ins goldene Buch der Gemeinde Spelle eintragen durften (mit einem Augenzwinkern).

Lindemann: Fußball und Volleyball sind unsere Aushängeschilder für den SCSV, das muss man so sagen. Wir sind ein Breitensportverein und wollen möglichst vielen Menschen in Spelle ein Sportangebot machen. Das wird auch in Zukunft nicht bei den elf Abteilungen bleiben. Wir wollen das Angebot ausweiten. Es gibt dazu viele Ideen. Der nächste Schritt ist zum Beispiel, die Dart-Abteilung fest in den SCSV zu integrieren und den neuen Padelplatz ins Sportangebot mit aufzunehmen. Hierzu einen großen Dank an die Tennisabteilung. Die hat hier einen sehr guten Job gemacht.

Sielker: Wirklich alle Abteilungen leisten hervorragende Arbeit und wir ziehen alle zusammen an einem Strang in die gleiche und richtige Richtung. Genau dieses wollen wir in Spelle und unserer Samtgemeinde weiter bekannt machen. Wir sind sicher, dass kaum einer weiß, wie umfangreich und umfassend unsere Sportangebote im SCSV bereits jetzt schon sind. Deshalb werden wir dieses in Kürze in Spelle an alle Haushalte in Form eines Vereinsflyers noch einmal verdeutlichen und bekannt machen. Hier hat auch jeder die Möglichkeit, uns rückzumelden, welche Sportangebote im SCSV in Zukunft noch angeboten werden sollten. Das Vereinsangebot werden wir dann hieran konsequent ausrichten.

Lindemann: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir so viele tolle Abteilungen haben und diese sich selbst organisieren. Das ist die wesentliche tägliche Arbeit, die uns zu dem macht, was wir sind.

Das Vorstand-Duo hat noch mehr zu berichten: Es erinnert an die Vereins-App, auf der alle Informationen und Neuigkeiten gebündelt zu finden sind. Zudem verweisen Sielker und Lindemann auf die neue Zusammenarbeit mit dem Ausrüster Intersport Schulte, die für die SCSV-Mitglieder Vorteile habe. In diesem Jahr feiert der SC Spelle-Venhaus sein 80-jähriges Vereinsbestehen. In der Sportwoche vom 19. bis 22. August sind viele Aktivitäten geplant. Die Abteilungen Turnen, Indoor Cycling, Volleyball, Tennis und Fußball sorgen für ein buntes Programm. Zum Abschluss werden der zweite Kunstrasenplatz und die Finnbahn offiziell eingeweiht.