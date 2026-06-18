SCSV: Vorbereitungsplan mit Pause – erster Test am Samstag

– Foto: Uli Mentrup

Volles Programm in der Auftaktwoche des Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus: Kurzfristig haben die Emsländer noch ein Testspiel für diese Woche vereinbart: Am Samstag treten die Schwarz-Weißen gegen den ambitionierten West-Regionalligisten FC Gütersloh an. Die Partie findet auf dem Gelände des SuS Buer in Melle (Landkreis Osnabrück) statt. Anpfiff ist um 12 Uhr.

Der SCSV ist relativ früh in die Vorbereitung gestartet, weil er im Juli noch eine zehntägige Pause einlegt. Weil aktuell kaum Mannschaften von der Bezirks- bis zur Oberliga schon im Training sind, haben die Speller bereits im Mai bei einigen Regionalligisten angefragt, wie etwa beim FC Gütersloh. Der Verein hatte den Termin ursprünglich anderweitig verplant, jetzt aber doch Zeit für den Test gegen Spelle.

Anfang dieser Woche gab es erneut Gespräche mit dem Sportlichen Leiter des SCSV, Tobias Harink. Fehlte nur noch ein Sportgelände auf der Strecke zwischen beiden Standorten. Der wurde im Meller Ortsteil Buer (Hilgensele 48, 49328 Melle) gefunden.