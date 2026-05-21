Screenshot-Affäre – Dann sollten endlich alle Fakten auf den Tisch

– Foto: Satire - Nermin Ramic

Denn die öffentliche Darstellung gibt den tatsächlichen Sachverhalt aus meiner Sicht nicht korrekt wieder.

Zu den öffentlichen Berichterstattungen rund um den Fall Vedin Kulovic, den MSV Düsseldorf sowie die zuletzt verwendeten Begriffe wie „Screenshots eines rivalisierenden Trainers“, „Hinweis aus Hassels“ oder gar Andeutungen eines „organisierten Vorgehens“ möchte ich mich persönlich äußern.

Die sogenannten „Screenshots“ stammen weder von Dritten noch aus irgendwelchen geheimen Quellen, sondern aus unserem eigenen DFBnet-Zugang als abgebender Verein SG Benrath-Hassels 1910/12 e.V.

Es handelt sich schlicht um die im System hinterlegten Sperrvermerke und Daten des Spielers Vedin Kulovic.

Der chronologische Ablauf:

Am 31.08.2025 erhielt Vedin Kulovic im Spiel gegen den MSV Düsseldorf eine Rote Karte und wurde anschließend ab dem 01.09.2025 für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Danach wurde der Spieler vereinsintern suspendiert und bereits am 07.09.2025 im DFBnet auf „inaktiv“ gesetzt.

Aufgrund dieser Inaktivsetzung wurde die Sperre systemseitig offenbar nicht weiter heruntergerechnet. Genau deshalb war der Spieler weiterhin mit „3 Spiele offen“ im DFBnet hinterlegt.

Auch bei der späteren Abmeldung des Spielers durch die SG Benrath-Hassels zum 23.12.2025 war dies weiterhin exakt so im System ersichtlich und wurde von uns ausdrücklich so angegeben:

„Sperre: 01.09.2025 – Spiele gesamt: 3 – Spiele offen: 3.“

Bereits Mitte Januar 2026 kontaktierte der MSV Düsseldorf uns bezüglich einer Freigabe des Spielers. Hintergrund war aus Sicht des MSV die Möglichkeit, den Spieler aufgrund von sechs Monaten Inaktivität und der damit verbunden Spielberechtigung zum 01.03.2026 schon sofort und ablösefrei zu verpflichten.

Für uns war aufgrund der Roten Karte und der offenen Sperre jedoch klar, dass diese Spiele gemäß § 22 Nr. 9 SpO/WDFV gerade nicht auf die Sechs-Monats-Frist angerechnet werden dürfen. Und wir nicht von einer Spielberechtigung zum 01.03.2026 sondern zum 23.03.2026 sprechen.

Wir gingen daher davon aus, dass sich der MSV Düsseldorf spätestens nach einer Anmeldung nochmals melden würde, da der Spieler weiterhin mit offener Sperre bei uns im System geführt wurde.

Dieser Anruf kam jedoch nie.

Der MSV Düsseldorf meldete den Spieler – warum auch immer – erst zum 20.02.2026 an.

Mit der Anmeldung des Spielers am 20.02.2026 erhielt der MSV Düsseldorf zudem folgende ausdrückliche schriftliche Mitteilung der Passstelle:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

für den o. g. Spieler war bei Antragstellung noch eine Verbandsstrafe offen. Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz des Spielers über eine eventuell noch vorhandene Sperre, die der Spieler noch zu verbüßen hat, beim zuständigen Sportgericht.“ (Urteilsbegründung Bezirkssportgericht I FVN vom 04.05.2026)

Spätestens nach dieser Nachricht hätten aus meiner persönlichen Sicht sämtliche Alarmglocken angehen müssen.

Ich persönlich hätte in genau diesem Moment sofort erneut bei der Passstelle beziehungsweise dem zuständigen Sportgericht angerufen und mir schriftlich bestätigen lassen, dass der Spieler trotz offener Verbandsstrafe tatsächlich spielberechtigt ist.

Nach meinem Kenntnisstandund laut den Ausführungen in der Urteilsbegründung vom 04.05.2026 erfolgte weder eine erneute Kontaktaufnahme mit der Passstelle beziehungsweise dem zuständigen Sportgericht, noch lag eine weitere schriftliche Bestätigung der Passstelle, des Sportgerichts oder der Staffelleiterin vor, dass der Spieler trotz dieser Hinweise tatsächlich eingesetzt werden darf.

Stattdessen stützt sich die Entscheidung im Wesentlichen auf folgende Passage aus der Urteilsbegründung:

„Der Verein MSV Düsseldorf 1995 e.V. hat sich bereits vor Antragsstellung im Dezember über die Sperre vom 01.09.2025 bei der Staffelleiterin, als nach § 5 Abs. 6, § 15 Abs. 1 lit. c) RuVO/WDFV zuständige Stelle, informiert.“ (Urteilsbegründung Bezirkssportgericht I FVN vom 04.05.2026)

Das muss ich persönlich nicht verstehen.

Denn zu diesem Zeitpunkt (Dezember 2025) war der Spieler weiterhin Spieler der SG Benrath-Hassels 1910/12 e.V. Erst mit dem späteren Vereinswechsel wurden Fragen der neuen Spielberechtigung, Wartefristen und offenen Sperren überhaupt rechtlich relevant.

Und hätte man zu diesem Zeitpunkt zusätzlich in das DFBnet geschaut, wäre auch der Staffelleiterin aufgefallen, dass dort weiterhin die offene Drei-Spiele-Sperre ersichtlich war. Spätestens dann hätte aus unserer Sicht zumindest die Frage im Raum stehen müssen, ob dieser Sachverhalt nochmals abschließend auf einen möglichen Systemfehler oder sonstige Unstimmigkeiten geprüft werden muss.

Genau deshalb waren wir überrascht, dass der Spieler dennoch gegen Nievenheim und Grevenbroich eingesetzt wurde.

Und genau deshalb haben wir – was unser gutes Recht ist – die betroffenen Vereine darüber informiert, dass hier möglicherweise ein Spieler eingesetzt wurde, der nicht spielberechtigt war.

Nicht mehr.

Nicht weniger.

Von einer „Screenshot-Affäre“ oder gar einem „organisierten Vorgehen“ zu sprechen, geht deshalb völlig an der Realität vorbei.

Die veröffentlichten Screenshots zeigen keine Manipulation, keine geheimen Informationen und keine „Affäre“, sondern schlicht die Systemstände und Sperrvermerke des abgebenden Vereins.

Für mich persönlich bleibt das Urteil sportrechtlich trotzdem schwer nachvollziehbar – unabhängig davon akzeptiere ich selbstverständlich die Entscheidung.

Verhindern könnte dies noch ein neuerlicher Einspruch Nievenheims. Im Sinne des Sports bleibt jedoch zu hoffen, dass dieser ausbleibt. Stattdessen sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen geschärft werden, damit sich Possen wie diese künftig nicht wiederholen.

Das alles hat jedoch nichts mit dem sportlichen Wettbewerb zu tun.

Ich gönne dem MSV Düsseldorf, Goran als Trainer, Eller 04, Kerim als Trainer sowie selbstverständlich auch den Spielern beider Vereine den sportlichen Erfolg ausdrücklich.

Wer am Ende oben steht, hat es sportlich verdient und wird – wie jedes Jahr – entweder eine persönliche Nachricht oder einen persönlichen Anruf erhalten.

Der Fakt bleibt jedoch:

Der MSV Düsseldorf hat einen Spieler eingesetzt, dessen Spielberechtigung zumindest erhebliche Zweifel aufgeworfen hat – trotz ausdrücklicher Hinweise der Passstelle und trotz der bekannten Regelung des § 22 Nr. 9 SpO/WDFV.

Und genau das bedeutet für mich persönlich künftig offenbar:

Wenn ich eine Sperrankündigung der Stadtwerke erhalten sollte, werde ich mich direkt beim Bäcker um die Ecke erkundigen, ob diese wirksam ist.

Zum Abschluss noch ein Wort an Teile der schreibenden Zunft:

Wer Begriffe wie „Konkurrenten lieferte Screenshots“ oder Andeutungen eines „organisierten Vorgehens“ öffentlich verwendet, sollte vorher sämtliche Fakten vollständig prüfen und offenlegen, welche Informationen vorlagen, auf welche Hinweise reagiert wurde – und auf welche eben nicht.

Denn solche Formulierungen beschädigen Menschen öffentlich und lassen Raum für Interpretationen in alle Richtungen.

Viele Beteiligte haben meine Telefonnummer. Man hätte jederzeit vorher nachfragen können.

Dann sollte man aber auch bei der vollständigen Wahrheit bleiben.

Anbei die angeblich so „brisanten“ Screenshots.

Jetzt kann sich jeder selbst ein Bild machen.

Mit sportlichen Grüßen

Nermin Ramic

Trainer SG Benrath-Hassels



