SCR Altach holt Tiroler Trainer Zaric als Ingolitsch-Nachfolger

Zaric, in Bosnien-Herzegowina geboren und in Tirol aufgewachsen, arbeitete sich über Stationen im Nachwuchs in Kufstein und Deutschland bis in den Profibereich hoch. Er trainierte unter anderem die U17 der SpVgg Unterhaching sowie Mannschaften in Rosenheim und Kufstein, ehe er im Nachwuchs des FC Basel tätig war und dort die U18 und später die U21 coachte.

Zuletzt arbeitete Zaric beim FC Winterthur in der Schweiz, zunächst als Co-Trainer und anschließend als Cheftrainer in der Super League, wo er wertvolle Erfahrung im Profifußball sammelte.

Der Verein setzt auf einen Trainer, der als Teamplayer gilt, stark auf Zusammenarbeit innerhalb des Staffs setzt und eine klare, stringente sportliche Linie verfolgt. Zaric selbst spricht von einer „sehr überzeugenden“ Perspektive in Altach, lobt die klare und professionelle Struktur des Vereins und kündigt an, die bestehende sportliche Identität weiterzuentwickeln.