Scouting-Panne am Campus des FC Bayern: Geheime Liste irrtümlich veröffentlicht

Eine Scoutingliste teilte ein Talentespäher des FC Bayern irrtümlicherweise in seinem Whatsapp-Status. Das sorgt in der Branche für Aufsehen.

München - Die meisten Menschen haben wohl schon mal etwas im Internet veröffentlicht, das sie im Nachhinein gerne wieder unvergessen gemacht hätten. So ähnlich dürfte es einem Scout am Campus des FC Bayern, vor Kurzem gegangen sein.

Scout des FC Bayern leistet sich kuriosen Fauxpas

Der erfahrene Münchner Talentespäher (Name der Redaktion bekannt, Anm.) teilte am vergangenen Donnerstag zu Mittag eine Liste von Jugendspielern, die offenbar für den deutschen Rekordmeister infrage kommen. Irrtümlicherweise in seinem Whatsapp-Status, der für all seine Handy-Kontakte in der Regel 24 Stunden lang sichtbar ist...

„Bitte diese 2011er in eurer Sichtung entsprechend eurer Region für die kommende Saison priorisieren. Bis 15.09. brauchen wir erste Eindrücke. Danke euch!“, steht zur Liste, die insgesamt 15 Namen umfasst (liegt tz vor), geschrieben. Darauf sind u.a. Lukas Dillschneider von Saarbrücken, Kemi Seudi vom VfB Stuttgart, Sam Haritz sowie Lino Nikisch von Schalke, Nikita Drozd, Edgar Idada sowie Dennis Yakavenka von Nürnberg oder auch Denton Snoh von Mainz.

Bayern-Liste als Tuschel-Thema in der Branche

In der Szene ist die für mehrere Stunden lang einsehbare Sichtungsliste der Nachwuchsabteilung des FC Bayern freilich schon ein amüsantes Tuschel-Thema. Sollten die Münchner trotz der Scouting-Panne die größten Talente darauf künftig verpflichten können, wären sie jedenfalls diejenigen, die zuletzt – und damit am Besten – lachen.

Für die Kaderplanung der Jugendmannschaften ist Markus Weinzierl, der seit vergangenem September Sportlicher Leiter von Bayerns Nachwuchsabteilung ist, gemeinsam mit Campus-Chefscout Florian Zahn verantwortlich. Philipp Kessler, Manuel Bonke