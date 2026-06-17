Scorer vom FC Hürth: SF Baumberg holen Felix Neuhäuser

Das ist Felix Neuhäuser. – Foto: Michael Moser

Neuhäuser bringt eine interessante Mischung aus höherklassiger Erfahrung und aktueller Torgefahr mit. Der 26 Jahre alte Linksfuß wurde im Nachwuchs unter anderem bei Viktoria Köln, West Köln und Fortuna Köln ausgebildet und sammelte später Einsätze in der Regionalliga West, der Oberliga Westfalen und der Mittelrheinliga. Besonders auffällig sind seine jüngsten Zahlen in der Landesliga: Für SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und FC Hürth kam Neuhäuser seit 2024/25 auf 34 Spiele, 18 Tore und neun Vorlagen. Laut FuPa-Datenbank kommt er auf 168 Spiele, 49 Treffer und 16 Assists aus - Regionalliga-Luft schnupperte er bei Fortuna Köln, dem 1. FC Kaan-Marienborn und Eintracht Hohkeppel. Hohkeppel verließ er im Winter 2025 und startete im Anschluss in der Landesliga durch.

SF Baumberg hat Felix Neuhäuser beobachtet

Bei der Vorstellung sagt Trainer Salah El Halimi: „Mit Felix Neuhäuser bekommen wir einen Spieler, den wir bereits in der vergangenen Saison intensiv beobachtet haben. Umso mehr freut es uns, dass der Wechsel jetzt geklappt hat. Felix ist ein sehr dynamischer Offensivspieler, der sowohl als Mittelstürmer, über die Außenbahnen als auch als hängende Spitze eingesetzt werden kann und uns dadurch viele Möglichkeiten gibt. Er verfügt über einen starken linken Fuß, einen harten Abschluss und ist auch aus der Distanz jederzeit torgefährlich. Darüber hinaus bringt er eine hohe Laufbereitschaft mit, arbeitet konsequent gegen den Ball und besitzt die Fähigkeit, auch in engen Räumen kreative Lösungen zu finden. Mit seinem Tempo, seiner Flexibilität und seiner Mentalität wird er unser Offensivspiel bereichern.“