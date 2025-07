SCO kämpft gegen Horrorstart ‒ Duell der Fehlstarter gegen „ekliges“ Ehekirchen

Der SC Oberweikertshofen muss am Mittwochabend nach Ehekirchen. Es ist ein Duell zweier noch siegloser Mannschaften der Landesliga.

Nach dem Fehlstart mit zwei Auftaktniederlagen steht der SC Oberweikertshofen bereits frühzeitig in dieser Saison unter Druck. Wenn die Elf von Trainer Sven Teichmann am Mittwochabend beim FC Ehekirchen (Anstoß 18.30 Uhr) antritt, treffen zwei sieglose Teams aufeinander, die schon zum Saisonende der abgelaufenen Saison einträchtig im Tabellenkeller nebeneinander standen. Beide wiesen 42 Punkte auf, Ehekirchen stand nur deshalb hinter Oberweikertshofen, weil der SCO mit 48:62 Toren gegenüber 48:64 Toren das um zwei Tore bessere Torverhältnis aufwies.

Nach zwei absolvierten Spieltagen der neuen Saison sieht die Lage für beide Mannschaften jetzt nicht viel rosiger aus. Auch die Elf von Ehekirchens Trainer Maximilian Käser kassierte zum Saisonauftakt zwei Niederlagen: eine 1:5-Pleite gegen den TSV Aindling und ein 0:2 beim Bayernliga-Absteiger TSV Rain.

Am Montag wurde im Training zunächst einmal Videoanalyse betrieben, um die Fehler aufzuzeigen, die die Mannschaft gegen Cosmos gemacht hat. Danach wurde trainiert, um diese Fehler abzustellen. „30 Minuten reichen halt nicht, um gegen einen Gegner zu bestehen, wie gegen Niedersonthofen oder auch gegen Cosmos“, versuchte Teichmann den Spielern deutlich zu machen. „Ein Spiel dauert 90 Minuten, und da müssen zumindest die Grundtugenden wie Lauf- und Kampfbereitschaft vorhanden sein“, so der SCO-Coach. Auf dem engen Platz in Ehekirchen erwartet die Weikertshofener ein „ekliger“ Gegner und fanatische Zuschauer. „Wir müssen alles raushauen, um dort etwas Zählbares mitzunehmen.“