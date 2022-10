SCO-Coach übt harsche Kritik an Referee: „Der Schiri war an allen vier Treffern gegen uns Schuld“ Oberweikersthofens Manager bremst seinen Coach ein

Einen herben Rückschlag hat der Landesliga-Aufsteiger aus Oberweikertshofen am Samstagnachmittag beim FC Memmingen II erlitten.

Oberweikertshofen – Mit einer deftigen 1:4-Abfuhr schlich die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer nach 90 Minuten vom Platz in Memmingen. „Ich bin wütend“, sagte ein zerknirschter Uli Bergmann nach der Partie. „Nicht über die Niederlage, sondern über die Art und Weise wie sie zustande kam.“

Oberweikertshofen geriet durch einen Treffer von Jonas Kaufmann früh in Rückstand (9.). Kurz vor der Pause sorgte Tiziano Mulas im Anschluss an einen Freistoß mit dem 0:2 (43.) fast schon für die Vorentscheidung. Und nach dem 0:3 (51.) durch Musa Youssef war die Begegnung so gut wie entschieden, auch wenn Maximilian Schuch vier Minuten später auf 1:3 verkürzen konnte.

Dominik Sammer: „Lächerlich hier auf Strafstoß zu entscheiden“

Als dann Fabio Gonschior mit seinem Gegenspieler im Strafraum zu Fall kam und der Pfiff ertönte, konnte es Sammer nicht fassen. „Lächerlich hier auf Strafstoß zu entscheiden.“ Spielglück habe man auch nicht gehabt, meinte Sammer. „Acht Gegentore in zwei Spielen sind allerdings einfach zu viel. Wir müssen wieder zur alten Konstanz zurückfinden.“