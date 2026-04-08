SCMelle 03 U23 - Kontinuität für 2026/2027

Marcel und Marvin Hüls bleiben SC Melle 03 II erhalten – Foto: Fupa

Vier Leistungsträger der SCM U23 werden auch in der kommenden Saison dabei sein. Marcel Hülk, variabel auf beiden Außenbahnen einsetzbar, und sein Bruder Marvin Hülk, bereits Teil der 1. Herren, bleiben dem Team erhalten. Innenverteidiger Lars Glane, seit Jahren fester Bestandteil der U23 und in der Saison 2023/24 auch in der Landesliga aktiv, sowie der flexibel einsetzbare Malte Hegehold runden das Quartett ab.