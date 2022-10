SCM Trainer: „Zu leicht“ - Aichs Torjäger schenken Maisach sechs Stück ein Florian Friedrich trifft drei Mal

Aich – Christian Schneider versuchte gar nicht erst, die deutliche Schlappe schön zu reden. „Das war eine klare Sache“, sagte der Maisacher Trainer nach der deutlichen 2:6 (1:4)-Abfuhr im Derby am Freitagabend beim FC Aich. „Wir haben nicht das abgeliefert, was wir uns vorgenommen hatten.“ Bei den siegreichen Gastgebern herrschte nach dem siebten Saisonsieg dagegen eitel Sonnenschein. „Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, freute sich FCA-Coach Bastian Jaschke. Zumindest für knapp 19 Stunden durften die Aicher Höhenluft schnuppern, ehe sie am Samstagnachmittag vom alten und neuen Spitzenreiter Geiselbullach wieder abgelöst wurden.