Mit Körpereinsatz kämpften die Moosener – hier Spielertrainer Stefan Denk (dunkles Trikot) gegen David Materna – um jeden Ball. Am Ende feierten sie ein Schützenfest. – Foto: D. Findelsberger

SCM schießt sich Frust aus der Seele – Etting verliert Kellerduell Sechs Stammspieler fehlen Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Eitting Wartenberg Unterbruck Nandlstadt + 2 weitere

Der SC Moosen dominiert gegen den TSV Nandlstadt, während Etting im Kellerduell den Kürzeren ziehen muss. Diese müssen personell geschwächt antreten

BC Attaching – FC Eitting 1:0 (1:0) – Auch im Kellerduell beim BC Attaching gab’s für den FC Eitting nichts zu holen. „Wir zahlen Woche für Woche Lehrgeld“, brachte es FCE-Coach Bastian Schweiger auf den Punkt, „zudem ist das Glück nicht auf unserer Seite“. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Eittinger derzeit stark ersatzgeschwächt sind, sechs Stammspieler fehlen, die Bank kann das nicht auffangen. Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr BC Attaching Attaching FC SF Eitting Eitting 1 0 Abpfiff

Gegen Attaching kamen zwei weitere Ausfälle hinzu, Philipp Beetz musste bereits nach fünf Minuten runter, zudem verletzte sich Louis Limmer schwerer an der Schulter. Zu allem Überfluss schenkten sich die Eittinger das 0:1 quasi selbst ein. Nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr grätschte Franz Gamperl dazwischen, legte sich den Ball eigentlich zu weit vor, spitzelte ihn aber gerade noch über die Linie (42.). SC Moosen im Torrausch

SC Moosen – TSV Nandlstadt 6:0 (3:0) – Ein wenig hatten die Moosener zuletzt gehadert mit ihrem Spiel. Denn die Ausbeute stimmt zuletzt nicht und der Sportclub stand auf einmal hinten mit drin im Tableau. Gegen Nandlstadt schossen sich die Neulinge den Frust von der Seele und gewannen –„auch in der Höhe“ (Co-Trainer Stefan Denk) – hochverdient. „Das war ein sehr, sehr reifer Auftritt“, lobte Denk die Mannschaft. Und es war ein Erfolg, bei dem die Hausherren den Holledauern nicht den Hauch einer Chance ließen. Moosen bog früh auf die Siegerstraße ein.

Nach einer Ecke brachte Maximilian Bauer seine Elf mit einem Schuss ins kurze Eck in Führung (2.). Andreas Galler (12.) und Thomas Breu (27.) erhöhten nach schönen Kombinationen noch vor der Pause auf 3:0. Und auch nach dem Wechsel blieben die Gäste chancenlos. Erst staubte erneut Bauer ab (47.), ehe Moosens Sturmführer einen zu kurzen Abstoß von TSV-Keeper Lukas Schütt abfing und seinen Hattrick perfekt machte, mit dem Doppelpack in der zweiten Hälfte (69.). Denk machte per Kopf nach einer Ecke (72.) schließlich das halbe Dutzend voll. Wartenberg punktet gegen Tabellenzweiten TSV Wartenberg – FCA Unterbruck 1:1 (0:1) – Noch auf der Suche nach ihrer Form sind die Wartenberger unter Neu-Coach Mario Simak. Wohl nicht viele hätten auf einen Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten aus dem Ampertal gesetzt. Doch am Ende stand ein Remis. Das Spiel begann vielversprechend für Unterbruck. Kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung. Matthias Heyer hatte auf links nicht lockergelassen. Er lief einem schon verloren geglaubten Ball hinterher und legte ihn gerade noch in die Mitte. Dort kam Matteo Kern angerauscht und drückte das Leder zum 1:0 über die Linie (40.).