SCL zurück in der Landesklasse: Sieben Neue und ein alter Bekannter Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg ist der SC Leinefelde 1912 zurück in der Landesklasse. Der Traditionsverein aus dem Eichsfeld nutzte die Saison in der Kreisoberliga, um sich neu aufzustellen, Selbstvertrauen zu tanken und wieder positive Erlebnisse zu sammeln. Der direkte Wiederaufstieg ist der verdiente Lohn einer erfolgreichen Spielzeit und soll nun die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung auf Landesebene bilden. von André Hofmann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Steven Geller (rechts, mit Brille) war zuletzt Sportlicher Leiter, übernimmt nun wieder die Trainerrolle beim SC Leinefelde 1912. – Foto: © Maurice Danner

Dabei setzt der SCL auf ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie. Steven Geller genießt weiterhin das Vertrauen der Vereinsverantwortlichen und übernahm zur neuen Saison wieder das Traineramt der ersten Mannschaft. Nach zwei Jahren als sportlicher Leiter und einer Saison als Trainer der A-Junioren kehrt der 36-Jährige auf die Trainerbank zurück – und soll den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.

Auch im Kader hat sich einiges getan. Mit Aaron Steins, Frederik Franke, Jonathan Gaßmann, Lukas Baron, Joel Albrecht und Julius Emme stoßen gleich sechs talentierte Nachwuchsspieler vom JFV Eichsfeld Mitte zum Landesklasse-Aufsteiger. Der Verein setzt damit konsequent auf die Förderung regionaler Talente und den eigenen Unterbau. Ergänzt wird das junge Sextett durch Jannes Paul Gremler, der vom 1. SC Göttingen 05 nach Leinefelde wechselt und trotz seines jungen Alters bereits höherklassige Erfahrung mitbringt. Vor allem im Offensivspiel soll der 22-Jährige neue Akzente setzen. Die Vorbereitung verlief ergebnistechnisch bislang allerdings noch nicht nach Wunsch. In den ersten drei Testspielen musste der SCL jeweils Niederlagen hinnehmen. Besonders kräftezehrend war das vergangene Wochenende: Nach der knappen 1:2-Niederlage am Freitagabend gegen den VfL Olympia Duderstadt stand keine 20 Stunden später bereits das nächste Testspiel an. Beim 1:12 in Bad Frankenhausen machte sich der enorme Kraftverschleiß deutlich bemerkbar. Die Ergebnisse sind für das Trainerteam jedoch zweitrangig – vielmehr steht die Entwicklung der Mannschaft und das Zusammenfinden des neu formierten Kaders im Mittelpunkt.

Mit dem FC Erfurt Nord, dem FC Borntal Erfurt und Eintracht Sondershausen warten zum Saisonstart gleich drei anspruchsvolle Aufgaben auf den Aufsteiger. Der SC Leinefelde will sich dennoch nicht verstecken und nach der erfolgreichen Rückkehr in die Landesklasse den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Interview mit Trainer Steven Geller FuPa Thüringen: Du bist zurück auf der Trainerbank. Wie kam es dazu? Welche Rolle hattest du davor inne?

Steven Geller: Die Rückkehr als Trainer der ersten Mannschaft hat sich aus Gesprächen mit den Verantwortlichen ergeben. Es gab von Anfang an gegenseitiges Vertrauen und das gemeinsame Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, nach zweijähriger Arbeit als sportlicher Leiter im Verein und einem Jahr als A-Junioren-Trainer wieder zusammenzuarbeiten. Ich kenne das Umfeld, die Menschen und die Strukturen, gleichzeitig hat sich der Verein weiterentwickelt. Die Aufgabe ist reizvoll und ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft die nächsten Schritte zu gehen. Ausschlaggebend waren am Ende auch die zukünftige Zusammenarbeit mit Martin Wiederhold als Co-Trainer sowie das Aufrücken unserer A-Junioren in den Herrenbereich.