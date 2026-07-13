SCL zurück in der Landesklasse: Sieben Neue und ein alter Bekannter

Dabei setzt der SCL auf ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie. Steven Geller genießt weiterhin das Vertrauen der Vereinsverantwortlichen und übernahm zur neuen Saison wieder das Traineramt der ersten Mannschaft. Nach zwei Jahren als sportlicher Leiter und einer Saison als Trainer der A-Junioren kehrt der 36-Jährige auf die Trainerbank zurück – und soll den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.
Auch im Kader hat sich einiges getan. Mit Aaron Steins, Frederik Franke, Jonathan Gaßmann, Lukas Baron, Joel Albrecht und Julius Emme stoßen gleich sechs talentierte Nachwuchsspieler vom JFV Eichsfeld Mitte zum Landesklasse-Aufsteiger. Der Verein setzt damit konsequent auf die Förderung regionaler Talente und den eigenen Unterbau. Ergänzt wird das junge Sextett durch Jannes Paul Gremler, der vom 1. SC Göttingen 05 nach Leinefelde wechselt und trotz seines jungen Alters bereits höherklassige Erfahrung mitbringt. Vor allem im Offensivspiel soll der 22-Jährige neue Akzente setzen.
Die Vorbereitung verlief ergebnistechnisch bislang allerdings noch nicht nach Wunsch. In den ersten drei Testspielen musste der SCL jeweils Niederlagen hinnehmen. Besonders kräftezehrend war das vergangene Wochenende: Nach der knappen 1:2-Niederlage am Freitagabend gegen den VfL Olympia Duderstadt stand keine 20 Stunden später bereits das nächste Testspiel an. Beim 1:12 in Bad Frankenhausen machte sich der enorme Kraftverschleiß deutlich bemerkbar. Die Ergebnisse sind für das Trainerteam jedoch zweitrangig – vielmehr steht die Entwicklung der Mannschaft und das Zusammenfinden des neu formierten Kaders im Mittelpunkt.
Mit dem FC Erfurt Nord, dem FC Borntal Erfurt und Eintracht Sondershausen warten zum Saisonstart gleich drei anspruchsvolle Aufgaben auf den Aufsteiger. Der SC Leinefelde will sich dennoch nicht verstecken und nach der erfolgreichen Rückkehr in die Landesklasse den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
FuPa Thüringen: Du bist zurück auf der Trainerbank. Wie kam es dazu? Welche Rolle hattest du davor inne?
Steven Geller: Die Rückkehr als Trainer der ersten Mannschaft hat sich aus Gesprächen mit den Verantwortlichen ergeben. Es gab von Anfang an gegenseitiges Vertrauen und das gemeinsame Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, nach zweijähriger Arbeit als sportlicher Leiter im Verein und einem Jahr als A-Junioren-Trainer wieder zusammenzuarbeiten. Ich kenne das Umfeld, die Menschen und die Strukturen, gleichzeitig hat sich der Verein weiterentwickelt. Die Aufgabe ist reizvoll und ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft die nächsten Schritte zu gehen. Ausschlaggebend waren am Ende auch die zukünftige Zusammenarbeit mit Martin Wiederhold als Co-Trainer sowie das Aufrücken unserer A-Junioren in den Herrenbereich.
FuPa Thüringen: Nach einem Jahr Kreisoberliga ist Leinefelde zurück auf Landesebene. Wie bewertest du eure Entwicklung auf Kreisebene?
Steven: Der Abstieg war zunächst natürlich ein Rückschlag. Manchmal tut ein Schritt zurück aber gut, um anschließend wieder nach vorne zu kommen. Die Mannschaft konnte sich neu finden, als Einheit zusammenwachsen und neues Selbstvertrauen entwickeln. Das Trainerteam und die Verantwortlichen haben konsequent gearbeitet, neue Spieler verpflichtet und jungen Akteuren mehr Verantwortung übertragen. Der direkte Wiederaufstieg war kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit, großer Geschlossenheit und einer positiven Entwicklung über die gesamte Saison. Jetzt wollen wir diesen Weg in der Landesklasse fortsetzen und uns dort nachhaltig etablieren.
FuPa Thüringen: Mit sieben Neuzugängen habt ihr euren Kader deutlich verändert. Was war die Idee dahinter?
Steven: Unser Fokus liegt klar auf jungen, entwicklungsfähigen Spielern im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Wir möchten gezielt Spieler aus der Region beziehungsweise aus unserem eigenen Nachwuchs beim JFV Eichsfeld Mitte in die erste Mannschaft integrieren. Dass sich mit Aaron Steins, Frederik Franke, Julius Emme, Joel Albrecht, Jonathan Gaßmann und Lukas Baron gleich sechs A-Junioren für den SC Leinefelde entschieden haben, bestätigt die gute Nachwuchsarbeit und macht uns stolz. Gleichzeitig wollten wir uns im Offensivbereich punktuell verstärken. Mit Jannes Gremler bekommen wir trotz seines jungen Alters einen Spieler mit höherklassiger Erfahrung und viel Kreativität, der uns sofort weiterhelfen kann.
FuPa Thüringen: Wie schätzt du eure Konkurrenzfähigkeit in der Landesklasse ein und welche Ziele verfolgt ihr?
Steven: Wir gehen mit großem Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison. Die Landesklasse ist eine anspruchsvolle Liga mit vielen starken Mannschaften. Deshalb müssen wir in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen. Unser Ziel ist es, uns schnell an das höhere Niveau zu gewöhnen, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen und konstant gute Leistungen abzurufen. Wir wollen eine gute Rolle spielen und uns nicht ausschließlich auf den Klassenerhalt konzentrieren. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, verletzungsfrei bleiben und als Team geschlossen auftreten, können wir sicherlich für die eine oder andere Überraschung sorgen. Mit dem FC Erfurt Nord, dem FC Borntal Erfurt und Eintracht Sondershausen warten zum Auftakt direkt drei starke Gegner auf uns. Das wird ein echter Härtetest, bei dem wir zeigen müssen, dass wir bereit für die Landesklasse sind.