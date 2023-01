SCK mit Heimerfolg zum Saisonauftakt

Im ersten Saisonspiel war die Mannschaft vom SV Kenzingen im Weinbergstadion zu Gast. Nach einer spielerisch schwachen Leistung mit wenig Tormöglichkeiten ging man mit 0-0 in die Halbzeit. Nach der Halbzeit kam der SCK druckvoller aus der Kabine und bestimmte das Spiel. In der 55. Minute erzielte Jens Müller nach einem Eckball das 1:0. Mit einem Doppelschlag in der 67. und 69. Minute konnten Robin Meyer und Gaspar Mendy das Ergebnis auf 3:0 erhöhen. Der SCK gewinnt somit sein erstes Spiel in der Saison 22/23 mit 3:0.