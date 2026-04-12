Schwungvoller Beginn – danach unerklärliches Desaster

Nach einem Foul an Perparim Feta legte sich Nico Charrier in der 14. Minute den Ball zurecht. Dabei zielte er aus etwa 25 m zu genau. Demzufolge landete sein Schuss zur Enttäuschung der wenigen einheimischen Zuschauer am rechten Lattenkreuz.

Die erste Viertelstunde des Lokalderbys zwischen dem Gastgeber FC Östringen2 und dem Tabellennachbarn TuS Mingolsheim gab zur Hoffnung Anlass, dass am Ende der Partie der eine oder andere Pluspunkt dem Konto würde zugeschrieben werden können.

Schon eine Minute später wurde ein weiter Abschlag des Mingolsheimer Torhüters von der Östringer Abwehr unterlaufen, sodass Gästestürmer Maximilian von Weyhrother die überraschende 0:1 Gästeführung erzielen konnte.

Drei Zeigerumdrehungen später wurde bei einer Abwehraktion Charrier beim Fallen an der Hand getroffen. Der Schiedsrichter beurteilte dies als strafbewehrte Aktion. Den fälligen Elfmeter verwandelte Robin Keßler unhaltbar zum 0:2 für den Ortsnachbarn.

Der anschließende Anstoß wurde nach hinten zu Torhüter Maximilian Hohlweck ausgeführt, der den Ball zu seinem linken Verteidiger weiterleitete. Dieser ließ sich für seinen Folgepass so viel Zeit, dass er nur noch mit voller Wucht den anlaufenden Stürmer Keßler anschießen konnte. Da auch TW Hohlweck nicht damit rechnete, dass der Ball so weit zurückprallen würde, fand sich das Spielgerät auf kuriose Weise in der rechten Ecke im Netz wieder.

Innerhalb von fünf Minuten war damit die Partie schon entschieden, denn der FCÖ2 war an diesem Samstag nicht mehr in der Lage, dem weiteren Verlauf noch eine entscheidende Wendung zu geben.

Mingolsheim spielte mit Routine die zweiten 45 Minuten ohne große Mühe herunter. Da der Gastgeber keine wirklichen Aktionen mehr setzen konnte oder wollte, blieb das FCÖ-Team bei diesem „Sechspunktespiel“ auf seinen bisher erreichten 19 Punkten sitzen.

In den letzten sechzig Sekunden durfte Marius Bentheimer noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, als er den Mingolsheimer Torwart beim 1:3 tunnelte.

(R.J./E.O.)