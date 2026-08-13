Schwung vom Auftaktspektakel mitnehmen

– Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Zwei Mannschaften, zwei völlig unterschiedliche Saisonstarts: Während Eintracht Braunschweig mit dem 6:1 beim 1. FC Magdeburg ein Ausrufezeichen setzte, musste sich der VfL Bochum zum Auftakt Hertha BSC mit 0:1 geschlagen geben. An der Hamburger Straße wollen die Gäste nun eine Reaktion zeigen.

„Wir sind eine neue Mannschaft und dabei, uns zu finden“, sagte Innenverteidiger Michael Steinwender nach der Partie. Tatsächlich steigerte sich Bochum nach der Pause und übernahm zeitweise die Kontrolle. Der entscheidende Treffer wollte jedoch nicht fallen. Trainer Uwe Rösler sah nach dem Seitenwechsel sogar eine klare Dominanz seines Teams: „Danach war nur noch eine Mannschaft auf dem Platz.“

Für den VfL ist der Saisonbeginn erneut ernüchternd verlaufen. Zum sechsten Mal in Serie verloren die Bochumer ihr Auftaktspiel. In den vergangenen zehn Spielzeiten holte der Verein zum Start lediglich einen Punkt. Die 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC war dabei nicht zwangsläufig, offenbarte aber die Probleme eines neu zusammengestellten Kaders.

Die schwierige Vorbereitung auf die neue Saison ist auch durch den personellen Umbruch zu erklären. Rösler muss eine Mannschaft zusammenführen, bei der mehrere Abläufe noch nicht automatisiert sind. Dass der VfL dennoch über Qualität verfügt, zeigte sich bereits gegen Hertha.

Dennoch blieb die offensive Ausbeute überschaubar. Lediglich drei Bochumer Abschlüsse gingen auf das Tor der Berliner. Besonders die vergebene Großchance von Berkan Taz nach dem Gegentreffer dürfte dem VfL noch nachhängen.

Taz soll dabei eine zentrale Rolle im Offensivspiel übernehmen. Der 27-Jährige kam im Sommer vom SC Verl und hatte dort in der vergangenen Drittligasaison mit 17 Toren und 19 Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht. Gegen Hertha war er an der Hälfte aller Bochumer Torschüsse beteiligt.

Auch Karol Mets soll der Mannschaft Stabilität verleihen. Der 33-jährige estnische Nationalspieler bringt Erfahrung aus der Bundesliga mit und spielte zuletzt für den FC St. Pauli. Gemeinsam mit dem 26-jährigen Sommerzugang Steinwender soll er die neu formierte Defensive organisieren.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte erneut Philipp Hofmann erhalten. Der 33-jährige Angreifer kennt die Eintracht aus seiner eigenen Zeit in Braunschweig und ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Torschützen der 2. Bundesliga. 84 Treffer stehen für Hofmann bereits zu Buche.

Auch gegen seinen früheren Arbeitgeber war der Stürmer in der vergangenen Saison erfolgreich. In den beiden Duellen sammelte Hofmann vier Scorerpunkte. Beim Auftakt gegen Hertha blieb er dagegen trotz drei Torschüssen ohne Treffer.

Für die Eintracht ist der Angreifer deshalb eine der wichtigsten Aufgaben in der Defensive. Zumal die vergangenen drei Duelle mit Bochum allesamt an den VfL gingen. Vier Siege in Folge gegen die Löwen hat der Verein allerdings noch nie geschafft.

Eintracht kommt mit Rückenwind

Die Ausgangslage in Braunschweig könnte kaum konträrer sein. Die Löwen reisen nach ihrem 6:1-Auswärtssieg in Magdeburg mit enormem Selbstvertrauen in den ersten Heimauftritt der Saison.

Jan Urbich und Samuele Di Benedetto feierten dabei nicht nur ihr Debüt in der 2. Bundesliga, sondern auch ihre ersten Treffer für die Eintracht. Urbich traf gleich doppelt, Aaron Opoku und Florian Flick steuerten weitere Tore bei. Mehmet Can Aydin verwandelte zudem einen Elfmeter.

Cheftrainer Lars Kornetka dürfte dennoch davor warnen, das Ergebnis aus Magdeburg überzubewerten. Der VfL wird in Braunschweig voraussichtlich deutlich defensiver und konzentrierter auftreten als der FCM in der ersten Hälfte. Zudem zeigt die Statistik, dass Bochum trotz der Niederlage zum Auftakt intensiv in die Zweikämpfe ging. Kein Team bestritt am ersten Spieltag mehr Duelle.

Allerdings gewann der VfL nur 46,3 Prozent seiner Zweikämpfe – lediglich Arminia Bielefeld lag in dieser Statistik noch darunter.

Das jüngste Aufeinandertreffen verlief aus Sicht der Eintracht enttäuschend. Im Vonovia Ruhrstadion gingen die Gastgeber durch Gerrit Holtmann nach rund einer Viertelstunde in Führung. Koji Miyoshi erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Farid Alfa-Ruprecht für das 3:0, ehe die Eintracht noch einmal aufkam. Lino Tempelmann verkürzte nach einem geblockten Schuss von Florian Flick auf 1:3. Für eine Wende reichte es jedoch nicht. In der Nachspielzeit stellte Philipp Hofmann per Strafstoß den 4:1-Endstand her.

Nun bietet sich den Löwen die Gelegenheit zur Revanche – und zugleich die Chance, den spektakulären Auftakt in Magdeburg mit dem ersten Heimsieg zu bestätigen.