Schwitzen, schuften, zusammenschweißen: 1.FC Stern im Trainingslager

Der jährliche Besuch bei den Vereinsfreunden vom SV Oberderdingen ist längst Tradition geworden: Mit 26 Mann gastierte der 1.FC Stern Mögglingen von Freitag bis Sonntag bei besten Trainingsbedingungen im Kraichgau und schwor sich auf die neue Kreisliga A – Saison ein.

Gleich nach der Ankunft am Freitagabend stand ein Testspiel gegen den TSV Rettigheim aus der Kreisklasse A Heidelberg auf dem Plan. Mit einer insgesamt überzeugenden Leistung gewannen die Mögglingen beide Halbzeiten jeweils mit 1:0. Trotz kompletter Rotation zur Pause konnte das Team über die gesamte Spielzeit hinweg überzeugen. In der ersten Hälfte war der Stern feldüberlegen, lief den Gegner früh an und erspielte sich mehrere Chancen. Zweimal traf man das Aluminium, während auch der Gegner durch einen Lattentreffer nach einem Standard gefährlich wurde. Nach 41 Minuten erlief sich Tim Wiedmann einen weiten Ball, ließ den Torwart aussteigen und schob aus 20 Metern zur verdienten Führung ins leere Tor ein. Nach dem Seitenwechsel wurden alle Feldspieler ausgewechselt, doch auch der zweite Anzug saß. Drei Treffer des TSV Rettigheim wurden wegen Abseits aberkannt. Ob diese Entscheidungen korrekt waren, blieb umstritten. Auf der Gegenseite schaltete der Stern schnell um, Fynn Wiedmann vollendete sehenswert zum 2:0-Endstand (71.).

Der frühe Kreisligakicker fährt bekanntlich die größten Erfolge ein: Deshalb stand schon um 7:30 Uhr am Samstag ein gemeinsamer Lauf zum Wachwerden auf dem Programm. Nach dem Frühstück wurde im Rahmen eines anspruchsvollen Zirkeltrainings unter hoher Belastung gearbeitet. Gegenseitig motivierten sich die Stern-Kicker, um über ihre Grenzen zu gehen. Am Nachmittag übernahm Uros Cutic, der neue spielende Co-Trainer der zweiten Mannschaft, die Leitung eines Teamworkshops. Gemeinsam mit der Mannschaft wurden Ziele für die neue Saison definiert und der Teamgeist gestärkt. Die Spieler machten deutlich, dass sie bereit sind, für den sportlichen Erfolg große Opfer zu bringen. In der Nachmittagseinheit stand dann angesichts müder Beine der Spaß im Vordergrund. In Spielformen und Teamübungen wurde gezielt am Zusammenhalt gearbeitet. Den Abend ließ die Mannschaft bei einem gemeinsamen Besuch in der Pizzeria und anschließendem Beisammensitzen ausklingen.

Am Sonntag wurde erneut mit einem Lauf begonnen, ehe eine weitere taktische Trainingseinheit mit und ohne Ball folgte. Hier lag der Schwerpunkt auf Standardsituationen. Kurz vor der Heimfahrt zog Tuna Tözge ein durchweg positives Fazit: „Ein schönes und erfolgreiches Wochenende“, so der Chefcoach, der bereits dem nächsten Härtetest am Dienstag (19:15 Uhr) im eigenen Stadion gegen den Landesligisten SV Kaisersbach entgegenfiebert.