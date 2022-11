Schwinger Sieg im Spiel Not gegen Elend 1. Kreisklasse: Wichtiges 2:0 für die Schultka-Elf - Für Ottensen wird die Luft immer dünner

Laut Schwinges Trainer Günter Schultka war es ein Spiel Not gegen Elend. „In den ersten zehn Minuten dachte ich, meine Jungs hätten noch nie Fußball gespielt. Ottensen schoss da einmal gefährlich auf unser Tor und traf die Latte. Kevin Hellwege prallte dabei an den Pfosten und musste behandelt werden, konnte aber weitermachen“, so der Schwinger Coach. Bei seiner Mannschaft kam der letzte Pass zunächst selten an. Es dauerte bis zur 29. Minute, ehe Aziz Avci mit einem 16-Meter-Schuss das 1:0 gelang. Der Ball wurde noch ein wenig abgefälscht. Auch beim 2:0 musste ein Weitschuss herhalten. Fabrice Wanner zog nach schönem Spielzug aus 13 Metern ab und auch hier wurde die Kugel noch etwas abgefälscht. Kurz darauf vergab Sven Letsch die vorzeitige Entscheidung, doch sein getretener Foulelfmeter ging am Tor vorbei. „Nach dem Wechsel vergaben wir so viele Möglichkeiten. Ottensen war insgesamt sehr harmlos. Unser Sieg war auf jeden Fall verdient“, so Schultka. Für seine Mannschaft geht es jetzt zur schweren Auswärtspartie nach Ottendorf, Ottensen hat es definitiv nicht leichter, wenn der Tabellenführer aus Apensen zum Derby in den Föhrenweg kommt.

Schiedsrichter: Andreas Drinkmann - Zuschauer:

Tore: 1:0 Aziz Avci (29.), 2:0 Fabrice Wanner (40.).