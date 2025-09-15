 2025-09-15T13:56:57.594Z

Ligabericht
Schwinger SC rehabilitiert sich

3. Kreisklasse: Duchow-Elf besiegt Heinbockel - Bei A/D steht weiter die Null

Eine Woche nach der katastrophalen Leistung in Wangersen beim 1:8 hat sich der Schwinger SC diesmal von seiner besseren Seite gezeigt und sich gegen den SuSV Heinbockel vorerst rehabilitiert. Durch den Rückzug der eigenen zweiten Mannschaft standen Trainer Uwe Duchow zumindest genügend Spieler zur Verfügung.

Die Saison läuft derzeit für den Schwinger SC mehr als enttäuschend. Als Absteiger der 2. Kreisklasse steht man erneut in der unteren Hälfte der Tabelle. Personell läuft es schon lange hart an der Grenze. Jetzt wurde die zweite Mannschaft in der 4. Kreisklasse abgemeldet, dadurch sollte es zumindest in der Breite des Kaders besser werden.

An der Tabellenspitze lässt sich die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufhalten, gegen den TSV Apensen III gab es einen deutlichen 5:1-Derbysieg. Während mit der Spielvereinigung Drochtersen/Assel V (2:1 in Ottendorf), den Vereinigten Sportvereinen Hedendorf/Neukloster III (6:1 gegen Wangersen) und dem ASC Cranz-Estebrügge III (3:0 gegen Agathenburg/Dollern II) drei Mannschaften einigermaßen erfolgreich hinterhereilen, mussten die Heinbockeler in Schwinge eine enttäuschende 1:2-Pleite hinnehmen. Auf den ersten Punktgewinn wartet weiter Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern II.

In der Torschützenliste schloss Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III) mit seinem Dreierpack zu Sjard Werner (MTV Wangersen) auf. Beide stehen zurzeit bei 7 Treffern.

Gestern, 15:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
2
1

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
1
2
Abpfiff

Sa., 13.09.2025, 16:30 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
3
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
5
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
3
3
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
6
1
Abpfiff

