Schwinger SC rehabilitiert sich

Die Saison läuft derzeit für den Schwinger SC mehr als enttäuschend. Als Absteiger der 2. Kreisklasse steht man erneut in der unteren Hälfte der Tabelle. Personell läuft es schon lange hart an der Grenze. Jetzt wurde die zweite Mannschaft in der 4. Kreisklasse abgemeldet, dadurch sollte es zumindest in der Breite des Kaders besser werden.

An der Tabellenspitze lässt sich die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufhalten, gegen den TSV Apensen III gab es einen deutlichen 5:1-Derbysieg. Während mit der Spielvereinigung Drochtersen/Assel V (2:1 in Ottendorf), den Vereinigten Sportvereinen Hedendorf/Neukloster III (6:1 gegen Wangersen) und dem ASC Cranz-Estebrügge III (3:0 gegen Agathenburg/Dollern II) drei Mannschaften einigermaßen erfolgreich hinterhereilen, mussten die Heinbockeler in Schwinge eine enttäuschende 1:2-Pleite hinnehmen. Auf den ersten Punktgewinn wartet weiter Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern II.

In der Torschützenliste schloss Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III) mit seinem Dreierpack zu Sjard Werner (MTV Wangersen) auf. Beide stehen zurzeit bei 7 Treffern.