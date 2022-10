Schwinger Desaster im ersten Durchgang 1. Kreisklasse: Agathenburg/Dollern gewinnt 7:1 - Justin Sladek mit Dreierpack

Die Gastgeber legten stark los, spielten den Schwinger SC beinahe schwindelig. Das 1:0 fiel bereits in der 7. Minute. Einen Schuss von Pascal Peplies konnte Kevin Hellwege noch klasse parieren, Julio Paruzel staubte ab. „Nur wir spielten. Hätte Hellwege nicht so gut gehalten, wäre es für die Gäste noch schlimmer gekommen“, meinte A/D-Trainer Marco Hinsch. Ab Mitte der ersten Hälfte spielte sich Agathenburg/Dollern in einen Rausch. Besonders stark herausgespielt der Treffer zum 4:0. Der früh eingewechselte Tim Michel spielte einen Doppelpass mit Justin Kalwa und legte dann mustergültig für Justin Schüler auf. „Justin hämmerte den Ball in den rechten Giebel. Schönes Tor“, freute sich Hinsch. Mit einem 6:0 ging es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang gaben die beiden SV-Trainer einigen Ergänzungsspielern die Möglichkeit, sich zu zeigen. Die Null sollte stehen, was nicht ganz gelang. Nach einem verunglückten Rückpass von Kevin Michel nutzte Fabrice Wanner immerhin die Möglichkeit zum Ehrentrefffer. Die Hausherren hatten jetzt weniger Chancen, Schwinge war jetzt besser aufgestellt. Lediglich Justin Kalwa konnte den einzig guten Schwinger, Kevin Hellwege noch bezwingen. Hier sah der Keeper dann aber auch nicht gut aus. „Die Jungs spielten so, wie wir uns das vorstellten. Eine ganz starke Mannschaftsleistung“, freute sich Marco Hinsch weiter. Der Schwinger SC stand besonders im ersten Abschnitt völlig neben sich, hatte allerdings auch einige wichtige Stammkräfte zu ersetzen. So darf man sich aber im Abstiegskampf nicht präsentieren. Für die Schultka-Elf geht es in Apensen weiter, Agathenburg muss zum Schlusslicht Ottensen.