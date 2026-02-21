Schwingel kommt nach Homburg

Der FC 08 Homburg reagiert auf die Verletzung von Lukas Hoffmann und erhält Unterstützung auf der Torwartposition: David Schwingel stößt bis zum Sommer auf Amateurbasis zum FCH und wird sowohl die Profimannschaft als auch die U23 verstärken.

Nach der langwierigen Verletzung von Lukas Hoffmann, die leider voraussichtlich das Saisonaus bedeutet, bestand im Torwartteam kurzfristiger Handlungsbedarf. Obwohl die reguläre Wechselperiode bereits beendet ist, gibt es eine besondere Regelung: Ein Spieler darf auch außerhalb des Transferfensters dazukommen, wenn er mindestens seit dem 31.12.2025 vereinslos ist und seit mindestens einem halben Jahr unverschuldet kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Voraussetzung ist jedoch, dass er im Verein als Amateur gemeldet wird.

„Nach der Verletzung von Lukas Hoffmann mussten wir reagieren. Da David Schwingel vereinslos war und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, konnten wir ihn im Rahmen der Regularien als Amateur registrieren. Zudem hat er uns als Probespieler in den Trainingseinheiten und im Testspiel gegen Bahlingen überzeugt. Mit ihm und Elias Cervenka als Ersatzkeeper hinter Michael Gelt sind wir auf der Torwartposition wieder breiter aufgestellt und können die anstehenden Aufgaben mit mehr Sicherheit angehen.“

Schwingel spielte in der Jugend bereits knapp zwei Jahre für die U17 unseres FCH. Weitere Stationen in seiner Jugend waren die SV 07 Elversberg sowie die SG St. Wendel-Ostertal.

Im Aktivenbereich spielte Schwingel zunächst für den FC Blau-Weiß St. Wendel, ehe er 2022 zum Oberligisten FC Hertha Wiesbach wechselte. Dort absolvierte der gebürtige Saarländer 28 Einsätze in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Über den Oberligisten VfR Baumholder führte sein Weg zum 1. FC Kaiserslautern II. Für den Nachwuchs der „Roten Teufel“ stand der 23-Jährige 15-mal in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zwischen den Pfosten und erreichte im vergangenen Sommer die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest