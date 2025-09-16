Schwinge zieht Mannschaft zurück

Das Abmelden einer Mannschaft, erst recht in der Frühphase einer Meisterschaft, ist nie schön, beim SSC aber wohl unumgänglich. Nicht antreten konnte am 4. Spieltag auch der TuS Eiche Bargstedt II nicht. Gegner Deinster SV III bekam die drei Derbypunkte per Anruf.

Überraschend hoch mit 10:0 bezwang der FC Wischhafen/Dornbusch II den FC Mulsum/Kutenholz III, der gut in die Saison gestartet war. Da Spitzenreiter TuSV Bützfleth II durch den Schwinge-Wegfall nicht ranmusste, zog die SG Lühe III mit dem 4:1-Erfolg im Altländer Derby über den TuS Jork II vorbei auf Platz eins.

Das Spiel der Spiele um den vorletzten Platz fand in Großenwörden statt, wo der TSV II den FC Wischhafen/Dornbusch III empfing. Zwischen diesen beiden Mannschaften wird vermutlich der Kampf gegen den letzten Platz ausgemacht. Die Gäste hatten sich mit dem ehemaligen W/D-Kreisligaspieler Tobias Sonack verstärkt. Dem 32-Jährigen gelangen beim 3:3 alle drei Treffer.

In der Torjägerliste schob sich Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II), ebenfalls ein ehemaliger Kreisligaspieler der Kehdinger, mit seinem Doppelpack gegen den FC Mulsum/Kutenholz III und jetzt zehn Treffern an Bahattin Yilmaz (TuSV Bützfleth II) und Jannik Martens (FC Mulsum/Kutenholz III) vorbei auf Platz eins. Die beiden Verfolger kommen aktuell auf jeweils neun Tore.