Schwinge holt ersten Dreier

Zu den Verfolgern gesellt sich der ASC Cranz-Estebrügge III, der noch eine Partie im Hintertreffen ist. Deutlich mit 7:0 gewann die Elf von Trainer Christian Suhr beim MTV Wangersen. Den Sprung auf Platz 1 verpasste der SuSV Heinbockel, der Drochtersen/Assel V zuhause durch einen späten Treffer von Matthes Vorrath mit 0:1 unterlag. Der erste Sieg gelang dem Schwinger SC beim Absteigerduell in Apensen. Der TSV läuft nach der dritten Pleite Gefahr, wieder in den Abstiegsstrudel zu geraten. Auf dem Weg nach oben befindet sich der dritte Absteiger, die SV Ahlerstedt/Ottendorf V, die den Fastaufsteiger des vergangenen Jahres, MTV Hammah III, deutlich mit 4:0 besiegte. Neuling SV Agathenburg/Dollern II scheint noch nicht in der Klasse angekommen zu sein. Auch die dritte Begegnung verlor das Viedts-Team, jetzt 1:2 gegen den SSV Hagen III.

Mit Agathenburg/Dollern II, Apensen III und Wangersen warten noch drei Mannschaften auf den ersten Punkt.

In der Torjägerliste liegen Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III) und Kevin Hahn (ASC Cranz-Estebrügge III) mit jeweils 4 Treffern an der Spitze.