 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

Schwinge beendet Negativserie

3. Kreisklasse: Duchow-Elf gewinnt überraschend 4:1 in Heinbockel - Hammah setzt sich weiter ab

von Michael Brunsch · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Uwe Duchow durfte endlich mit seiner Mannschaft mal wieder jubeln....
Uwe Duchow durfte endlich mit seiner Mannschaft mal wieder jubeln.... – Foto: Michael Brunsch

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

An der Spitze der 3. Kreisklasse gab es wieder einen Wechsel. Während die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg beim Derby in Apensen patzte, nur 2:2 spielte, gewann der MTV Hammah III gegen den SSV Hagen III souverän mit 3:0.

Damit übernahm die Mannschaft von Tjorven Middeke und Michael Breuer wieder die Tabellenführung. Da es einige Spielverlegungen gab, fanden nur vier der sechs Partien des 17. Spieltages statt. Im Tabellenkeller erkämpfte sich der Schwinger SC drei immens wichtige Zähler in Heinbockel. Damit beendete die Mannschaft von Trainer Uwe Duchow die lange Durststrecke ohne Sieg. Seit dem 9. November 2025 gewann der SC keine Begegnung mehr. Da Konkurrent Wangersen gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III eine 2:3-Heimniederlage einstecken musste, beträgt der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz jetzt fünf Zähler.

In der Torschützenliste baute Jonas Burckhardt (15 Treffer, MTV Wangersen) seinen Vorsprung vor Justin Mundt (11, SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg) und vier Akteuren mit jeweils 10 Treffern aus.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
1
4
Abpfiff

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
15:00

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
12:30

Sa., 25.04.2026, 16:30 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
2
2
Abpfiff

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
3
0
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
2
3
Abpfiff