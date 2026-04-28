Schwinge beendet Negativserie

Damit übernahm die Mannschaft von Tjorven Middeke und Michael Breuer wieder die Tabellenführung. Da es einige Spielverlegungen gab, fanden nur vier der sechs Partien des 17. Spieltages statt. Im Tabellenkeller erkämpfte sich der Schwinger SC drei immens wichtige Zähler in Heinbockel. Damit beendete die Mannschaft von Trainer Uwe Duchow die lange Durststrecke ohne Sieg. Seit dem 9. November 2025 gewann der SC keine Begegnung mehr. Da Konkurrent Wangersen gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III eine 2:3-Heimniederlage einstecken musste, beträgt der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz jetzt fünf Zähler.

In der Torschützenliste baute Jonas Burckhardt (15 Treffer, MTV Wangersen) seinen Vorsprung vor Justin Mundt (11, SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg) und vier Akteuren mit jeweils 10 Treffern aus.