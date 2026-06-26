„Schwimmbad leergekauft": Der Historische Titel der SG Weinsheim II

Weinsheim. Wenn bei der SG Weinsheim in einigen Jahren auf die Saison 2025/26 zurückgeblickt wird, wird sie unter Garantie einen Ehrenplatz in den Geschichtsbüchern des Vereins erhalten. Denn nicht nur die erste Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft in der Bezirksliga Nahe, auch die dritte Mannschaft wurde Titelträger in der C-Klasse. Dazwischen sorgte die zweite Mannschaft für den dritten Meisterwimpel und machte damit eine Saison perfekt, die am Palmstein ihresgleichen sucht.
Mit 68 Punkten aus 28 Spielen setzte sich die SG Weinsheim II in einem bis zum Schluss spannenden Titelrennen der B-Klasse Bad Kreuznach I gegen den TuS Roxheim durch. Die Entscheidung fiel letztlich am vorletzten Spieltag, als die Weinsheimer das direkte Duell mit ihrem punktgleichen Rivalen mit 3:1 für sich entschieden und damit die Weichen endgültig auf Meisterschaft stellten.
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„Der Sieg gegen Roxheim war der Durchbruch“, erinnert sich Kapitän Robin Kühner. „Vor dem Spiel war eigentlich jedem klar: Wer gewinnt, wird am Ende auch Meister.“ Tatsächlich behielt die SG in der entscheidenden Phase der Saison die Nerven und brachte den dreifachen Punktevorsprung eine Woche später in Bockenau über die Ziellinie.
Dass die Mannschaft überhaupt in diese Ausgangslage kam, war für Kühner kein Zufall. Von Beginn an habe das Team den Anspruch gehabt, ganz vorne mitzuspielen. Ausschlaggebend sei vor allem die außergewöhnliche Qualität und Breite des Kaders gewesen. „Wir hatten eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, dynamischen Jungs. Dazu kam eine enorme Kaderbreite, die uns im Vergleich zu vielen Konkurrenten ausgezeichnet hat.“
Gerade diese Breite sollte im Saisonverlauf noch enorm wichtig werden. Bereits vor der Winterpause musste die Mannschaft mehrere verletzungsbedingte Ausfälle von Stammspielern verkraften. Besonders schwer wog der Schien- und Wadenbeinbruch von Torjäger Steven Thiel Ende März. Dennoch gelang es der SG immer wieder, die personellen Rückschläge aufzufangen.
Ein Grund dafür lag nach Ansicht des Kapitäns auch im außergewöhnlichen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Viele Spieler kennen sich bereits seit Jahren, einige sogar seit ihrer Jugendzeit. „Wir sind eine große Familie. Viele von uns spielen seit fünf oder zehn Jahren zusammen. Das war ein ganz wichtiger Faktor für unseren Erfolg“, erklärt Kühner.
Deshalb möchte er die Meisterschaft auch nicht an einzelnen Akteuren festmachen. Vielmehr habe jeder Spieler seinen Anteil am Titelgewinn gehabt. Stellvertretend hebt er dennoch Jonas Stellwagen und Robin-Lukas Steeg hervor, die als eingespieltes Duo im Zentrum über die gesamte Saison hinweg wichtige „Dauerbrenner" der Mannschaft gewesen seien.
Nach dem entscheidenden Schritt zur Meisterschaft gab es bei den Weinsheimern kein Halten mehr. Die Feierlichkeiten zogen sich über mehrere Wochen. Erst ging es auf Abschlussfahrt, anschließend folgten weitere gemeinsame Veranstaltungen. Besonders in Erinnerung geblieben ist Kühner der Pfingstmontag, am Tag nach der Meisterschaftsfeier. Mit etwa 30 Mann traf sich die Mannschaft zum Frühschoppen im Rüdesheimer Freibad. „Am nächsten Tag gab es dort nichts mehr zu essen und zu trinken.“, erzählt er lachend. „Wir haben sämtliche Vorräte aufgebraucht – bis zur allerletzten Pommes und zum letzten Getränk haben wir das komplette Schwimmbad leergekauft.“
Die Bedeutung des Erfolgs reicht jedoch weit über die Mannschaft hinaus. Erstmals in der Vereinshistorie wird die zweite Mannschaft der SG Weinsheim in der kommenden Saison in der A-Klasse antreten. Für Kühner ist das ein Meilenstein. „Wir haben Geschichte geschrieben. Noch nie hat die zweite Mannschaft auf diesem Niveau gespielt.“
Dort hat naturgemäß der Klassenerhalt oberste Priorität. „Wir wollen den Schwung mitnehmen und die Euphorie bewahren“, erklärt der Kapitän. „Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten und uns möglichst früh von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Wenn wir am Ende im gesicherten Mittelfeld landen, wären wir sehr zufrieden.“
Nach Wochen voller Feierlichkeiten hat inzwischen jedoch wieder der Alltag begonnen. Die erste Trainingseinheit der neuen Saison ist bereits absolviert. Die Erinnerungen an die Meisterschaft(en) werden in Weinsheim allerdings noch lange nachhallen. Einen Satz, der die Saison perfekt zusammenfasst, hätte Kühner zwar durchaus parat. „Wir haben da einen mannschaftsinternen Slogan“, verrät der Kapitän lachend. „Der ist allerdings nicht spruchreif für jegliche Medienberichte.“ Vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Die Tabelle spricht schließlich für sich.