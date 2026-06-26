„Schwimmbad leergekauft": Der Historische Titel der SG Weinsheim II Außergewöhnlicher Zusammenhalt und enorme Kaderbreite sorgen für die Meisterschaft in der B-Klasse 2025/26 +++ Geheimer Slogan von Max Schäfer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Weinsheim II in den Zügen des Meisterschaftsbildes. Zum Feiern war die SG-Zweite hingegen nicht nur auf dem Fußballplatz auf Touren. – Foto: SG Weinsheim

Weinsheim. Wenn bei der SG Weinsheim in einigen Jahren auf die Saison 2025/26 zurückgeblickt wird, wird sie unter Garantie einen Ehrenplatz in den Geschichtsbüchern des Vereins erhalten. Denn nicht nur die erste Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft in der Bezirksliga Nahe, auch die dritte Mannschaft wurde Titelträger in der C-Klasse. Dazwischen sorgte die zweite Mannschaft für den dritten Meisterwimpel und machte damit eine Saison perfekt, die am Palmstein ihresgleichen sucht. Mit 68 Punkten aus 28 Spielen setzte sich die SG Weinsheim II in einem bis zum Schluss spannenden Titelrennen der B-Klasse Bad Kreuznach I gegen den TuS Roxheim durch. Die Entscheidung fiel letztlich am vorletzten Spieltag, als die Weinsheimer das direkte Duell mit ihrem punktgleichen Rivalen mit 3:1 für sich entschieden und damit die Weichen endgültig auf Meisterschaft stellten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. „Der Sieg gegen Roxheim war der Durchbruch“, erinnert sich Kapitän Robin Kühner. „Vor dem Spiel war eigentlich jedem klar: Wer gewinnt, wird am Ende auch Meister.“ Tatsächlich behielt die SG in der entscheidenden Phase der Saison die Nerven und brachte den dreifachen Punktevorsprung eine Woche später in Bockenau über die Ziellinie.

Dass die Mannschaft überhaupt in diese Ausgangslage kam, war für Kühner kein Zufall. Von Beginn an habe das Team den Anspruch gehabt, ganz vorne mitzuspielen. Ausschlaggebend sei vor allem die außergewöhnliche Qualität und Breite des Kaders gewesen. „Wir hatten eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, dynamischen Jungs. Dazu kam eine enorme Kaderbreite, die uns im Vergleich zu vielen Konkurrenten ausgezeichnet hat.“ Die Gründe des Erfolgs Gerade diese Breite sollte im Saisonverlauf noch enorm wichtig werden. Bereits vor der Winterpause musste die Mannschaft mehrere verletzungsbedingte Ausfälle von Stammspielern verkraften. Besonders schwer wog der Schien- und Wadenbeinbruch von Torjäger Steven Thiel Ende März. Dennoch gelang es der SG immer wieder, die personellen Rückschläge aufzufangen.