Schwieriges Restprogramm für den MSV Düsseldorf Bis zur Winterpause treffen die Düsseldorfer mit Velbert und Uerdingen noch auf zwei Favoriten auf die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga.

16 Punkte nach 16 Spielen und Tabellenplatz 16 – die Fußballer des MSV Düsseldorf sind weiterhin mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein, befinden sich aber nach wie vor in Reichweite zum rettenden Ufer. Der erste Nichtabstiegsplatz ist aktuell nur zwei Punkte entfernt.

Bis zur Winterpause wird es aber vor allem darum gehen, den Abstand nicht weiter anwachsen zu lassen und vielleicht einen Überraschungscoup zu landen. Denn auf die Mannschaft von Trainer Mohamed El Mimouni wartet bis Weihnachten noch ein hartes Restprogramm. In den fünf verbleibenden Spielen treffen sie fast ausschließlich auf Teams aus der oberen Tabellenhälfte, darunter auch die zwei Topfavoriten auf den Aufstieg. Ein Blick auf die kommenden Gegner:

Sportfreunde Baumberg Zum Auftakt wartet am Sonntag (14.30 Uhr) ein erfahrener Oberligist, der aktuell so was wie das Team der Stunde ist. Die Baumberger konnten ihre vergangenen vier Spiele alle gewinnen und erzielten dabei im Schnitt vier Tore. Hier benötigt der MSV also vor allem eine starke Defensivleistung, um Punkte mitzunehmen.

SC Union Nettetal Die Nettetaler spielen bislang eine starke Runde und haben schon acht Saisonsiege. Der MSV empfängt das Team vom Niederrhein am 27. November zwar auf dem eigenen Platz, das ist allerdings nicht unbedingt ein Vorteil, denn die Nettetaler konnten vor fremdem Publikum bereits vier Mal gewinnen und belegen in der Auswärtstabelle den fünften Platz.