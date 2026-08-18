Schwieriges Gastspiel: TSV Gilching will 16-Siege-Heimserie des TSV Moorenweis beenden

TSV Gilching-Argelsried gegen FC Garmisch am 14.08.26 ab 19.30 Uhr in Gilching. Am Ball: Nr. 27 Alper Diker (rotes Trikot). Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Der TSV Moorenweis hat 16 Heimspiele in Folge gewonnen. Am Mittwoch trifft der Bezirksliga-Aufsteiger auf den formstarken, aber ersatzgeschwächten TSV Gilching.

Es drohte ein kapitaler Fehlstart für den TSV Moorenweis, der nach 40 Jahren im Sommer in die Bezirksliga zurückgekehrt war. Nach einer deftigen 2:7-Klatsche beim FC Kosova München zum Saisonauftakt war der Aufsteiger auch bei der Heimpremiere gegen die U23 des FC Deisenhofen mit 0:2 ins Hintertreffen geraten. Doch der TSV drehte die Partie, gewann noch mit 3:2.

Einige Tage später gab es auch noch eine frohe Botschaft vom Sportgericht: Kosova hatte am ersten Spieltag mehrere unberechtigte Spieler eingesetzt, auch diese Zähler wanderten auf das Moorenweiser Konto. Danach folgten ein 2:2 beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen sowie ein 2:1-Heimerfolg über den SV Raisting. Damit liegt der Aufsteiger nach vier Spieltagen als Zweiter sogar einen Punkt vor dem TSV Gilching-Argelsried, obwohl die Mannschaft von Trainer Christian Rodenwald ihre vergangenen drei Partien allesamt gewinnen konnte.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) möchten die Gilchinger mit einem Sieg in Moorenweis vorbeiziehen und Anschluss an Spitzenreiter Waldeck-Obermenzing halten. „Gegen einen Aufsteiger müssen wir gewinnen, wenn wir ganz oben mitspielen möchten“, stellt Rodenwald klar. Er schränkt jedoch ein: „Ein klassischer Neuling ist das nicht.“

Dafür sei das Team um Ex-Profi Dominik Widemann und den ehemaligen Regionalliga-Spieler Sebastian Bonfert zu stark besetzt. Besonders daheim ist die Elf aus dem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck eine Macht. In der vergangenen Meistersaison in der Kreisliga gewann sie all ihre 13 Heimspiele. Mittlerweile dauert die Siegesserie bereits 16 Begegnungen an.

Rodenwald machte sich am Samstag beim 2:1 über Raisting ein Bild vom Gegner. „Ich kannte einige Spieler auch schon von früher“, sagt er. Seine Mannschaft müsse unbedingt den Kampf annehmen, wenn sie in Moorenweis bestehen und die beeindruckende Serie beenden wolle.

Sorgen bereitet jedoch weiterhin die Personalsituation an der Talhofstraße. „Viel mehr Spieler aus der ersten Mannschaft werden es auf keinen Fall“, bedauert Rodenwald. Am Freitag gegen Garmisch (3:2) hatten ihm lediglich zehn Feldspieler aus seinem Kader zur Verfügung gestanden.

Eine finale Aussage zum Aufgebot war dem Coach vor dem Abschlusstraining am Dienstag (nach Redaktionsschluss) noch nicht möglich. „Es werden wohl wieder Spieler auf ungewohnten Positionen ran müssen“, befürchtet Rodenwald jedoch. „Es ist auch im Training nicht gut, wenn da nur acht, neun Spieler aus der ersten Mannschaft da sind“, sagt der Trainer. Umso erstaunlicher ist es, dass der TSV zuletzt so erfolgreich war. toh