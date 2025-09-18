Schwieriges Duell auf Augenhöhe erwartet

– Foto: Leon Tonhäuser

Die Ausgangslage vor dem Spitzenspiel der Verbandsliga Ost ist klar: Beide Teams liegen punktgleich im oberen Tabellendrittel. TSV-Trainer Daniel Künne blickt trotz personeller Engpässe zuversichtlich auf die Begegnung.

Wenn der TSV Limmer II am Sonntag bei der SG Bockenem/Ambergau antritt, wartet eine echte Standortbestimmung. Beide Teams haben nach drei Spieltagen jeweils sechs Punkte gesammelt und gehören damit zum Kreis der Verfolger von Tabellenführer Eintracht Hannover. Trainer Daniel Künne weiß um die Qualität des Gegners: „Bockenem ist aus der jüngsten Erfahrung der letzten Saison heraus definitiv eine Mannschaft für die obere Tabellenhälfte mit einer gut organisierten Defensive. Wir haben letztes Jahr einen Punkt aus zwei Spielen geholt, demnach erwarte ich ein schwieriges Spiel auf Augenhöhe.“

Die Personallage im Limmeraner Kader bleibt angespannt. Verletzungen und Ausfälle machen die Vorbereitung nicht leichter. Doch Künne will das nicht als Ausrede gelten lassen: „Unsere personelle Lage verbessert sich kaum zum vorherigen Spiel, aber ich bin kein Freund von Ausreden. Wir haben ja immer noch eine Menge Qualität.“ Taktisch gibt der Trainer eine klare Marschroute vor: „Entscheidend wird sein, das Spiel zu kontrollieren und aus den nicht allzu vielen Chancen die Mehrzahl zu nutzen.“ Damit dürfte vor allem Effizienz vor dem Tor und eine geschlossene Mannschaftsleistung gefragt sein.