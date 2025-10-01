Schwieriger Sonntagsauftritt bringt einen Zähler

Nordhausen wollte im Spiel gegen die Blau-Weißen die Wende einleiten und hatte mit Ludwig die erste Möglichkeit der Umsetzung. Er bekommt einen langen Ball in den Fuss gespielt, setzt sich auf der linken Seite durch und versucht mit einem Schlenzer Torhüter Maximilian Paul zu überwinden, aber der kann den Ball zur Ecke abwehren (2.). Nach fünf Minuten Druckphase der Hausherren übernahmen die Orlastädter die Initiative. Josia Walther versucht es nach Freistoß von der linken Seite, der Ball kommt ins Zentrum, wo Steven Simon die große Möglichkeit hat, die Orlastädter per Kopf in Front zu bringen, aber der Versuch wird noch zur Ecke abgefälscht (10.). Es dauert dann fast eine weitere Viertelstunde, bevor die Hausherren mal wieder vor dem Neustädter Kasten auftauchten und das Zuspiel in den Rücken der Neustädter Abwehr kann Gomes nicht verwerten, sein Schussversuch geht weit über den Neustädter Kasten (22.). Im Gegenzug wird die Möglichkeit von Josia Walther vom Keeper mit den Fingerspitzen um den Pfosten gedreht. Im nächsten Versuch landet der Ball im Zusammenspiel mit Peter Wittwer und Elia Walther am Aussenpfosten der Nordhäuser (31.). Elia Walther hat dann die Riesenmöglichkeit per Kopf, als er zentral stehend, aus 5 Metern das Ziel verfehlt (36.). Im Gegenzug ist dann erneut Ludwig schneller als seine Gegenspieler, aber sein Versuch zieht knapp am langen Pfosten vorbei (37.). Praktisch mit dem Pausenpfiff dann doch die Führung der Hausherren. Ein schnell ausgeführter Freistoß auf Höhe der rechten Mittellinie nimmt der schnelle Ludwig auf, passt auf den mitgelaufenen Knopp, der im Zentrum, der aufgerückten Abwehr entwischte und freie Bahnzum Torerfolg hat (1:0, 45.). So ging es mit der Führung der Hausherren in die Kabinen.

Hier wurde es dann etwas lauter. Mit Wiederbeginn, dem verletzungsbedingten Wechsel von Ramizi Talabidi und der Hereinnahme von Felix Künzel kam neuer Schwung in die Neustädter Offensive. Robin Lee Engler chipt den Ball über die Nordhäuser Abwehr, in den Josia Walther einläuft und den Ausgleich markiert (1:1, 48.). Der schnelle Ausgleich beflügelt die Blau-Weißen. Der eingewechselte Bernhard Grimm schickt Josia Walther der nur mit einem Foul im Strafraum aufgehalten wird. Den fälligen Strafstoß verwandelt Robin Lee Engler sicher zur Neustädter Führung (1:2, 57.). Auch nach dem Rückstand steckten die kriselnden Nordhäuser nicht auf und erarbeiten sich Möglichkeiten. Knopp hat erneut den Ausgleich auf dem Fuß, aber Maximilian Paul entschärft mit einer sensationellen Reaktion den Versuch (59.). Dann verfehlt erneut Ludwig das Neustädter Tor und zieht am langen Pfosten vorbei (61.). Dann war es doch soweit. Ludwig steht an der Ausführung des Freistoßes, sein Ball kommt rein, Maximilian Paul kommt noch mit den Fingerspitzen ran, aber Manokaran drückt am langen Pfosten den Ball über die Linie, Ausgleich der Hausherren (2:2, 64.). Für die Orlastädter lief in dieser Zeit nicht viel zusammen. Immer wieder rannten sich die Neustädter Angreifer in der Nordhäuser Abwehr fest. Zwingende Tormöglichkeiten blieben dabei aber Mangelware. Und so kam, was kommen musste. Eine zu kurzer Abwehrversuch nimmt erneut Ludwig auf und dann geht es schnell auf Knopp, dessen Schuss ins äußere untere Eck lässt die Hausherren jubeln (3:2, 75.). Ob die Orlastädter noch einmal zurück kommen würden, war dann doch auf Grund des Spielverlaufes eher fraglich. Bis auf eine Viertelstunde nach Wiederbeginn lief nicht viel zusammen bei den Orlastädtern. Spielfluss war über die Spielzeit wenig zu erleben. Immerwieder unterbrach der ein wenig überforderte Schiedsrichter die Partie. 12 gelbe Karten inclusive der zweiten Karte für Biai in der 81. Minute gaben Zeugnis davon (7 bei Nordhausen und 6 bei Neustadt). Die letzten 9 Minuten plus Nachspielzeit agierten die Orlastädter also in Überzahl und versuchten die Niederlage abzuwenden. Nordhausen wehrte sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und auch jetzt blieb die Neustädter Offensive einiges schuldig. Und dann doch noch der „Lucky Punch“, bzw. der Spatz in der Hand. Jonas Wahl setzt sich auf der rechten Seite durch und seine Eingabe kann Elia Walther in der Nachspielzeit zum Ausgleich einnetzen (3:3, 90+3.).