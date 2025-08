Schwierige Vorbereitung beim 1. FC Mönchengladbach

Die Voraussetzungen sind jetzt vor Saisonbeginn gar nicht so grundverschieden zum Vorjahr. Da übernahm Florian Wittkopf die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Viersen und hatte in der kurzen Vorbereitung keine Mannschaft zusammen – diese wurde damals nach vielen Spielerrücktritten noch eilends auf die Beine gestellt. Ganz so schlimm ist es nun für Wittkopf, neuer Cheftrainer beim Bezirksligisten 1. FC Mönchengladbach, dieses Mal nicht. Der Kader steht und ist intakt, doch bereits jetzt muss der 38-Jährige improvisieren.

Dabei ging es eigentlich bei seinem Amtsbeginn, dem Trainingsauftakt vor vier Wochen, gut los. „Die ersten anderthalb Wochen waren gut. Aktuell fallen aber viel wegen Urlaub oder Verletzungen aus. Das ist natürlich keine zufriedenstellende Situation“, sagt Wittkopf. Der Trainingsauftakt sei mit bester Stimmung, Motivation und hoher Beteiligung angelaufen. Dann hätten aber rund zwölf neue Spieler, die fest zugesagt hatten, dem Verein noch abgesagt und sich andere Mannschaften gesucht. Der 1. FC musste immer wieder reagieren und neue Akteure verpflichten, sei auch jetzt noch in Gesprächen. „Der halbe Kader hat abgesagt, die Gegebenheiten sind nicht einfach. Immerhin hat man halbwegs eine Vorbereitung“, sagt Wittkopf mit Verweis auf das Vorjahr, in dem ihm die Vorbereitung mit den Viersenern fehlte.

Der Kader ist mittlerweile mit 27 Spielern wieder gut in der Breite aufgestellt und doch absolvierte Wittkopf das Training mit dem Team in den vergangenen Wochen mit nur 13 oder 14 Spielern – ein Programm das eigentlich für 20 Akteure ausgelegt war. Dementsprechend sei es schwierig, die Vorbereitung nach Wunsch zu gestalten, etwaige systemische Ideen mit dem Team nachhaltig einzustudieren. Bei den jüngsten Testspielen trat der 1. FC gegen die Kreisligisten Rheydter SV (1:5) und SV Bedburdyck (1:2) mit einer Rumpftruppe auf. Dass das Team spielerisch wenig anzubieten hatte, ärgert den Trainer natürlich. Zumal auch die Ergebnisse in den ersten beiden Spielen davor (0:3 gegen Polizei SV) und VSF Amern (0:6) nicht stimmten. Wobei Wittkopf die Klatsche gegen den Landesligisten ausnimmt: „Wir hatten gegen Amern eine gute erste Halbzeit, dann haben wir viel gewechselt, aber die Mannschaft war nicht mehr da“, erklärt er.

Dass nun viele Spieler fehlten, störe ihn, auch wenn er teils Verständnis habe: „Wenn die Begebenheiten wegen Familie oder Ferienzeiten bei den Spielern so sind, verstehe ich das schon. Wir sind im Amateursport, aber in dem Umfang ist das ärgerlich, das habe ich mir anders vorgestellt“, betont er. Bis zum Saisonstart in zwei Wochen sollten dann alle Urlauber wieder zurück sein. Und Wittkopf und sein Team können die positiv begonnen Entwicklung fortführen: „Viele Spieler hatten erst Bedenken, ob es bei uns klappt. Aber sie haben gemerkt, dass sich im Umfeld des Vereins viel tut“, sagt er. Entsprechend habe er schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Denn es ist auch klar: Beim 1. FC lief zuletzt nicht immer alles nach Wunsch, der Ruf des Vereins litt und man will an sich arbeiten.

Der Kader sei jedenfalls tauglich für die Bezirksliga, so ist man beim 1. FC überzeugt. Mit Gian Marco Dünnwald holte der Verein kürzlich noch einen Angreifer ins Westend, der zuletzt beim Oberligisten TuS Bövinghausen aktiv war. Marko Illic, Perspektivspieler aus der U19-Mannschaft von VVV Venlo, verstärkt dazu das Mittelfeld. „Wir haben viele gute Jungs dabei, aber der Kennlernprozess ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Wittkopf. Braucht das Team also noch Zeit und sind positive Ergebnisse erst mal noch nicht zu erwarten beim Saisonstart? Das wolle Wittkopf aber nicht „zum Alibi nehmen, falls die ersten Spiele schlecht werden“.

Kompliziertes Auftaktprogramm

Doch das Startprogramm ist hart. Zunächst kommt am 17. August Stadtrivale Sportfreunde Neuwerk, eine Woche später muss der FC zum Landesliga-Absteiger Dilkrath. Und am 5. September wartet der Vorjahresdritte TuRa Brüggen. Doch sei es gar nicht schlecht, erst mal diese schweren Brocken wegzuhaben, um etwas den Druck wegzunehmen, so der neue Coach. Alles andere als den Klassenerhalt als Ziel zu formulieren, kommt Wittkopf nicht in den Sinn: „Nach der Vorbereitung wäre ein anderes Ziel vermessen. Der Verein braucht Zeit, die Vorsitzenden sind erst seit einigen Monaten im Amt, das ganze Konstrukt war nicht klar. Wir wollen jetzt das Beste aus der Situation machen“, betont er.

Sich zeigen, dass man konkurrenzfähig ist, sich aufreiben, das sei in den kommenden Wochen das Ziel. Seinen Spielstil bezeichnet Wittkopf als „kontrollierte Offensive“. „Wir müssen gucken, dass die Basics stimmten. Die Mischung aus Wissen, wie man verteidigt und einem guten Umschaltspiel muss stimmen“, erklärt er. In der Verteidigung sei die Mannschaft noch nicht so breit aufgestellt, hier müsse man tricksen. Doch der Umbruch sei machbar: „Es sind einige Leistungsträger gegangen. Wir zwingen niemanden zu bleiben, ich respektiere das. Wir schauen jetzt nach vorne“, sagt der Trainer.