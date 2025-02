Schwierige Vorbereitung, aber klare Ziele für Würm-Lindern

Nach einer starken Hinrunde geht die SG Union Würm-Lindern als Tabellendritter in die Rückrunde der Kreisliga A Heinsberg. Doch die Wintervorbereitung lief alles andere als optimal. „Eher durchwachsen“, fasst Trainer Sean King zusammen.

Das Hauptproblem: fehlende Trainingsmöglichkeiten. „Im Winter, mit den Wetterbedingungen, ist es für uns äußerst schwierig, vernünftig zu trainieren, da wir nur Rasenplätze haben“, erklärt King. Zwar durfte das Team mittwochs auf den Kunstrasenplätzen in Bauchem und Geilenkirchen trainieren, doch das reicht dem Coach nicht: „Für mich ein Unding.“

Dank des Engagements von Vereinsvorsitzendem Frank Lengersdorf konnte in Linnich eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit organisiert werden – wenn auch zu später Stunde. „Aber besser, als gar nicht auf den Platz zu kommen“, so King. Die Vorbereitung litt dennoch: Zwei Testspiele gegen Uevekoven mussten wegen Erkrankungen und Verletzungen abgesagt werden.

Dennoch zeigt sich der Coach vorsichtig optimistisch: „Die Formkurve geht langsam nach oben.“ Die Tests gegen Koslar (1:0), Aachen Haaren (2:4) und Pannesheide (4:1) waren aus seiner Sicht zufriedenstellend. Auch das Saisonziel bleibt bestehen: „Am Ende der Saison würde ich gerne unter den Top drei stehen, dann wäre die Saison sehr erfolgreich. Wenn wir aber unter die Top fünf kommen, bin ich auch zufrieden. Aber lieber etwas höher.“

Die größte Herausforderung in der Rückrunde sieht King in der Vielzahl an Spielen und der besseren Vorbereitung der Gegner: „Die werden wissen, welche Stärken wir haben.“ Besonders die ersten beiden Partien gegen den SC Selfkant und Dynamo Erkelenz könnten bereits richtungsweisend sein. „Dynamo ist in einer sehr guten Verfassung und hat eine Top-Mannschaft.“

Einzelne Spieler hebt King nicht hervor: „Die Jungs haben alle recht gut mitgezogen.“ Nun gilt es, die Herausforderungen der Rückrunde zu meistern – mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche Platzierung am Saisonende.