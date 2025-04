Schwierige Vorbereitung

Wie geht man ein Ligaspiel an, wenn man nicht einmal mit Gewissheit sagen kann, ob es überhaupt stattfindet. Diese knifflige Aufgabe stellt sich diese Woche dem VfB Eppingen, der laut Spielplan am Samstag um 15.30 Uhr beim ASC Neuenheim antreten muss.

Nun machten die Anatomen vergangene Woche aus negativer Sicht auf sich aufmerksam. Sie traten wegen Personalmangels nicht bei der TSG Weinheim an. Ein Vorgang der in der Verbandsliga eigentlich unvorstellbar ist, allerdings ist diese Saison einiges los in Neuenheim. Zwei Trainerwechsel gab es bereits und vor allem das Ende von Jan Herle vor knapp drei Wochen rief mindestens so viele Fragen auf, wie er Antworten lieferte.

Wenn, wie allseits zu hoffen ist, am Samstagnachmittag der Ball rollte auf dem Fußballcampus, dann ist der VfB jedenfalls der klare Favorit auf die drei Punkte. "Die Vorbereitung ist natürlich nicht einfach, aber wir versuchen uns so wieder Woche auf ein Punktspiel einzustellen", sagt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter sieht seine Mannschaft in einem Dreikampf um Rang sechs mit der U23 des FC-Astoria Walldorf und dem FV Fortuna Heddesheim. Um dabei seine Chancen zu wahren, ist der Dreier Pflicht für die Fachwerkstädter, sonst wird vermutlich nicht mehr drin sein als Platz acht.