Schwierige Situation: Erlbach geht mit 0:4 in Wasserburg baden Pokalpleite und Personalnot beim SV Erlbach von Thorsten Eisenacker · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Levin Ramstetter (rechts) musste in Wasserburg in der ungewohnten Stürmerrolle ran – Foto: Charly Becherer

Eine herbe Enttäuschung gab es am Freitagabend für den SV Erlbach: Im Toto-Pokal setzte es beim Ligakonkurrenten und Aufsteiger TSV 1880 Wasserburg eine deutliche 0:4-Niederlage.

Erlbach musste dabei weiterhin auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Neuzugang Sebastian Spinner fehlte verletzt, ebenso wie der ebenfalls neu verpflichtete Thomas Winklbauer. Auch Torjäger Lenny Thiel stand aufgrund seiner Verletzung nicht zur Verfügung, im Sturmzentrum spielte daher Levin Ramstetter, der normalerweise im defensiven Mittelfeld beheimatet ist. Heller: Schätze den Gegner sehr Wasserburgs Trainer Florian Heller hatte im Vorfeld keinen Hehl daraus gemacht, welchen Respekt er vor dem Gegner hat: „Ich schätze den Gegner sehr. Erlbach war in den letzten Jahren immer vorne dabei.“ Angesichts der Neuzugänge rund um Spinner, Winklbauer sowie das Burghauser Duo Dennis Ade und Christoph Schulz und Rückkehrer Lukas Adamhuber, sah Heller in der Partie einen echten Prüfstein für seine junge Mannschaft: „Ich denke, dass wir da extrem abgeprüft werden.“ Auf falsche Bescheidenheit wollte der Wasserburger Coach dennoch verzichten: „Pflichtspiele sind dazu da, dass man sie gewinnt. Das gilt besonders für Pokalspiele. Wir wollen in die nächste Runde einziehen." Diesen Anspruch setzte der TSV 1880 Wasserburg auf dem Platz eindrucksvoll um. Bereits in der 6. Minute brachte Robin Ungerath die Hausherren früh in Führung. Erlbach kam danach zwar besser ins Spiel und erarbeitete sich durch Simon Hefter eine gute Ausgleichsmöglichkeit, ehe es mit 0:1 in die Pause ging.

Simeth und Ungerath entscheiden nach dem Seitenwechsel die Partie Nach dem Wechsel geriet der Bayernliga-Vertreter dann jedoch endgültig ins Hintertreffen: Leon Simeth erhöhte in der 50. Minute nach einer Ecke auf 2:0, dann war es erneut Ungerath in der 59. Minute, der mit einem abgefälschten Schuss zum 3:0 traf. Vinzenz Egger setzte in der 64. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt der Wasserburger Torfolge. Zum negativen Abschluss eines für Erlbach insgesamt verkorksten abends, trug die Rote Karte gegen Verteidiger Pascal Linhart bei. Der Abwehrspieler grätschte in der 75. Minute mit offener Sohle Vinzenz Egger um und sah dafür Rot. Eine korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Maximilian Hafeneder (TuS Holzkirchen). Lechner: Ein ganz bitterer Abend Entsprechend ernüchtert fiel das Fazit von Erlbachs Trainer Lukas Lechner aus: „Ein ganz bitterer Abend. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, Wasserburg hat uns unter Druck gesetzt und schnell das 1:0 gemacht. Nach einer Viertelstunde haben wir dann mehr Zugriff bekommen und sind durch Simon Hefter zu einer guten Ausgleichschance gekommen. Dann kassieren wir das 2:0 und das 3:0. Leider war das aber insgesamt zu wenig für uns, wir haben zu viele Zweikämpfe verloren. Wir waren nicht griffig genug und haben gegen einen guten Gegner verdient verloren. Das Ergebnis war am Ende vielleicht ein bisschen zu hoch.“