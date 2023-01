Schwierige Platzverhältnisse beim ETB-Testspielsieg Gegen Schwarz-Weiß Alstaden hatte der ETB Schwarz-Weiß Essen besonders mit den Platzverhältnissen zu kämpfen. Am Ende stand aber ein 5:3-Erfolg.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen testete am Dienstagabend seine „Winterform“ beim Oberhausener Bezirksligisten Schwarz-Weiss Alstaden. Am Ende gewannen die Schwarz-Weißen aus Essen das Freundschaftsspiel mit 5:3 (1:0). Sehr aussagekräftig war die Partie aber nicht, denn der Kunstrasenplatz der Sportanlage Kuhle war bei winterlichen Temperaturen ein äußerst rutschiger Untergrund, der an vielen Stellen zusätzlich auch noch gefroren war. ETB-Coach Damian Apfeld hofft beim nächsten Testspiel auf bessere Bedingungen, wenn sein Team in der kommenden Woche beim SC Werden-Heidhausen antritt (Dienstag, 19.15 Uhr).

In der ersten Halbzeit hatten die Schwarz-Weißen aus Essen alles im Griff, konnten den zwei Klassen tiefer spielenden Gastgeber aber nicht dominieren. Durch den Führungstreffer von Kapitän Frederick Lach in der 15. Spielminute gingen die Gäste verdient mit 1:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die „Schwatten“ verbessert und konnten das Ergebnis bis zur 72. Minute auf 4:0 hochschrauben. Der zur Halbzeit eingewechselte Labinot Kryeziu erzielte das 2:0 (62.), ehe ETB-Goalgetter Noel Futkeu auf 3:0 erhöhen konnte (71.). Kurz danach unterlief dem ehemaligen Essener Akteur und „ETB-Spieler des Jahres 2019“ Danny Walkenbach ein unglückliches Eigentor und der Oberligist führte mit 4:0 (72.). Danach drehten die Alstader aber richtig auf und konnten das Ergebnis innerhalb von sechs Minuten auf 3:4 verkürzen, ehe Futkeu mit seinem zweiten Treffer den 5:3-Endstand für sein Team erzielte (83.).

Das sagt ETB-Coach Damian Apfeld

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Das Spiel heute zu bewerten ist nicht ganz so einfach, da der Platz zum Teil gefroren und extrem rutschig war. Somit konnte kein vernünftiges Fußballspiel zustande kommen. Auf beiden Seiten gab es eine extrem hohe Fehlerquote. Die erste Halbzeit haben wir verdient gewonnen, aber ich muss monieren, dass wir dort ein bis zwei Tore zu wenig geschossen haben. Wir haben den Gegner aber auch nicht so eingeschnürt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir haben keine großen Torchancen zugelassen, aber schon ein paar Ecken und Distanzschüsse. Das hätte man vorher besser verteidigen müssen. Unsere Abstände waren heute nicht so, wie wir uns das vorstellen. Der Anfang in der zweiten Halbzeit war vielversprechender und wir haben dann auch die Treffer zwei bis vier erzielt. Dann hatten wir einen Einbruch und mussten in knapp sechs Minuten drei Gegentreffer hinnehmen. Zwei Tore waren dabei praktisch Vorlagen von uns. Das können wir aber intern gut für uns bewerten. Bei den Platzverhältnissen heute war es mit Abstand das Allerwichtigste, dass sich kein Spieler verletzt hat. Es war heute sehr schwierig und kein optimales Testspiel.