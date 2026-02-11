Schwierige Planung für Friedel Henßen beim FC Wegberg-Beeck

In der Jahreshauptversammlung hatte Friedel Henßen, Sportlicher Leiter des FC Wegberg-Beeck, noch geschwiegen. Gegenüber unserer Redaktion äußerte er sich nun zur aktuellen Situation – der Verein steht auch nach der „JHV“ weiterhin ohne Vorsitzenden da. Ein komplett neuer geschäftsführender Vorstand muss nun in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 21. Mai gefunden werden – ansonsten drohen die Lichter beim FC komplett auszugehen.
„Ja, die Lage ist auch für mich als Sportlicher Leiter schwierig. Wir haben nun schließlich eine nicht gerade alltägliche Situation“, räumt Henßen ein. Nach Karneval würden eigentlich die ersten Gespräche mit Trainer und Team anstehen. „Ich werde mich mit Werner Tellers vorher aber erst noch mal in Ruhe zusammensetzen, um zu klären, wie wir das nun grundsätzlich handhaben wollen.“
Zudem äußerte sich Henßen zum überraschenden Last-Minute-Wechsel des dritten Torhüters Silver van der Ark zur U21 des VV Venlo: „In den Niederlanden ging die Transferperiode einen Tag länger bis zum 3. Februar. Bei einem Wechsel ins Ausland haben wir leider kein Mitspracherecht, unsere Zustimmung war also nicht erforderlich. Weil bei uns die Wechselfrist aber schon abgelaufen war, konnten wir dafür nicht mehr einen anderen Keeper verpflichten. Silver hatte von Venlo die Zusicherung bekommen, dort auch zu spielen. Daher ist er gewechselt.“
Das Testspiel bei Landesligist Gemania Teveren auf dessen neuem Kunstrasen endete derweil 1:1. Der Ex-Beecker Max Wickum brachte die Germania mit einem abgefälschten Schuss in Führung (73.), Niklas Koppitz egalisierte per an David Arize verwirktem Foulelfmeter (81.). Henßen: „Es war ein recht ausgeglichenes Spiel. Nach dem Rückstand haben wir mehr getan und daher dann auch verdient den Ausgleich geschafft.“
Bereits am Mittwoch steht in Beeck das nächste Testspiel an. Dann ist mit Union Schafhausen ein weiterer Landesligist der Gegner. Anstoß auf dem Beecker Kunstrasen ist um 19.30 Uhr.