Schwierige Planung für Friedel Henßen beim FC Wegberg-Beeck

Zudem äußerte sich Henßen zum überraschenden Last-Minute-Wechsel des dritten Torhüters Silver van der Ark zur U21 des VV Venlo: „In den Niederlanden ging die Transferperiode einen Tag länger bis zum 3. Februar. Bei einem Wechsel ins Ausland haben wir leider kein Mitspracherecht, unsere Zustimmung war also nicht erforderlich. Weil bei uns die Wechselfrist aber schon abgelaufen war, konnten wir dafür nicht mehr einen anderen Keeper verpflichten. Silver hatte von Venlo die Zusicherung bekommen, dort auch zu spielen. Daher ist er gewechselt.“