Der Kader für das Team von Heinrich Losing weist noch einige Lücken auf. – Foto: Arno Wirths

Schwierige Kaderplanung in Sonsbeck Oberliga Niederrhein: Der SVS meldet den zweiten Sommer-Zugang. Heute kann die Elf von Heinrich Losing Union Nettetal in die Landesliga schießen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SV Sonsbeck Nettetal Semih Güngör

Obwohl der SV Sonsbeck den Klassenerhalt in der Oberliga bereits am 29. Spieltag perfekt gemacht hat, gestaltet sich die Kaderplanung für die kommende Saison äußerst schwierig. Immerhin können die Rot-Weißen vor der Freitag-Partie, 20 Uhr, bei Union Nettetal einen weiteren Neuzugang vermelden. Mit Semih Güngör wechselt ein vielversprechendes Talent aus dem U19-Bundesliga-Team von Rot-Weiß Oberhausen in den Willy-Lemkens-Sportpark.

Viel Arbeit für die Sonsbecker Kaderplaner „Wir freuen uns über die Zusage. Semih ist als Sechser eingeplant und kann auch als Innenverteidiger spielen“, meinte Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen, der nach Jan Fauseweh nun mit Güngör den zweiten externen Neuzugang präsentieren kann. Mit Felix Geisler und Philip Pokora haben die Rot-Weißen in den vergangenen zwei Jahren bereits gute Erfahrungen mit Talenten aus der Nachwuchsabteilung von RWO gesammelt.

Mit der Verpflichtung haben die Sonsbecker jetzt 16 Spieler für die Saison 2025/26 unter Vertrag. Cheftrainer Heinrich Losing hofft auch auf die Vertragsverlängerung von Luca Meyers-Richter. Der Innenverteidiger kam im Winter vom FC Malaga City und bislang nur auf sechs Einsätze. Meyers-Richter konnte sich gegen die beiden Kapitäne und Stammspieler Philipp Elspaß sowie Robin Schoofs nicht durchsetzen. Bei der 2:4-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die Sportfreunde Niederwenigern feierte Meyers-Richter sein Debüt in der Startelf. Da Elspaß weiter mit einem Nasenbruch ausfällt und auch Schoofs gesperrt (fünfte Gelbe Karte) nicht zur Verfügung steht, wird der 20-Jährige in Nettetal weiter Werbung für sich machen dürfen. Neben ihm wird höchstwahrscheinlich Tobias Meier als Innenverteidiger aushelfen.