Schwierige Hausaufgabe für Bischofsmais - Ungleiches Derby in Zwiesel

Maximilian Beibl (Trainer SV Schwarzach): "Für uns geht es am Wochenende in unserem ersten Heimspiel der Rückrunde gegen Viechtach. Wir wollen uns in der Offensive wieder mehr Torchancen erarbeiten und müssen es zugleich schaffen, gegen die laufstarke Sturmreihe des Gegners so wenig wie möglich zuzulassen."

Personalien: Neben Lukas Binder und Michael Langner wird auch Kapitän Tobias Hundshammer verletzungsbedingt ausfallen. Hinter der Personalie Jonas Wintermeier steht erneut ein Fragezeichen. Dafür ist Florian Bogner wieder einsatzbereit.



Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "In Lindberg haben wir alles vermissen lassen, was uns in der Vorrunde so stark gemacht hat und haben dementsprechend völlig zurecht in dieser Deutlichkeit verloren. Für das Spiel in Schwarzach haben wir uns vorgenommen, mutig nach vorne zu spielen und wieder leidenschaftlich zu verteidigen. Wir wollen schnellstmöglichst den Klassenerhalt sichern, um nicht noch unnötig nach hinten rein zu rutschen."

Personalien: Die Einsätze der angeschlagenen Sebastian Köppl und Leon Rauscher sind noch fraglich.