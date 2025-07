Helpenstein hat eine schwierige Spielzeit hinter sich. – Foto: Engelbert Fell

Schwierige Drei-Trainer-Saison in Helpenstein Der SV Helpenstein hätte sich sicher eine ruhigere Saison gewünscht. Erst spät stand der Klassenerhalt fest. Drei verschiedene Trainerkonstellationen leiteten die Mannschaft in dieser Spielzeit. Auch jetzt sucht der Verein nach einem neuen Übungsleiter.

Erst mit dem 3:3-Remis zu Hause gegen Kurdistan Düren am vorletzten Spieltag der Mitte Juni beendeten Spielzeit sicherte sich der SV Helpenstein den Klassenverbleib in der Landesliga. Die Saison 2025/26 wird dann schon die vierte Spielzeit in Folge für den Drei-Dörfer-Club in dieser Liga sein. „Und darauf sind wir auch mächtig stolz“, meint der Vorsitzende Werner Derichs. „Und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln wollen wir versuchen, auch im nächsten Jahr die Klasse zu halten. Wird aber bestimmt schwer“, sagt Derichs weiter.

Ordentlicher Saisonstart Nicht leicht war es für den SV aber auch schon im vergangenen Halbjahr, als er nach einer eher bescheidenen Hinrunde und Tabellenplatz 13 doch noch die Kurve bekam, sprich den Klassenerhalt schaffte. Mit Neutrainer Timo Rheindorf, der nach dem Rückzug der Lehnen-Brüder André und Mario als 28-Jähriger im Vorjahr als neuer Cheftrainer „am Helpenstein in die Saison startete, ging es zunächst auch gut los: Helpenstein bezwang zum Saisonauftakt den SV Eilendorf mit 4:0. Es sollte dann allerdings der einzige Sieg bleiben, den der SVH in der Hinrunde verbuchte.

Anschließend setzte es unter anderem deutliche Niederlagen gegen Verlautenheide (2:5), in Breinig (2:5), in Arnoldsweiler (1:6), bei Kurdistan Düren (1:5) und gegen Rott (2:5). Das war für die Verantwortlichen im Verein natürlich eindeutig zu wenig, war man in der Vorsaison doch immerhin Fünfter der Landesliga geworden. Also wurde gehandelt, Timo Rheindorf musste im Winter gehen und mit Tim Neuendorf wurde ein neuer Trainer installiert. Und auch für ihn begann die Rückrunde zunächst verheißungsvoll. Einem 0:0 in Eilendorf folgten Siege gegen Erkelenz (2:0), und gegen die Landesliga-Schwergewichte Eintracht Verlautenheide (2:1) und die Sportfreunde Düren (3:2). Aber der Aufwärtstrend reichte nur bis zum 23. Spieltag, denn da kassierte der SV auf eigenem Platz gegen die Germania aus Teveren eine peinliche 0:6-Klatsche.