Schwierige Bedingungen in Konken

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken mussten wegen des Spielverbots im Saarland ihr Heimspiel gegen den SV Kottweiler-Schwanden im rheinland-pfälzischen Konken austragen. Die Malstatterinnen feierten einen 6:1 (2:1)-Sieg in der Pfalz.

Das Heimspiel am ungewöhnlichen Ort konnten die Saarbrücker B-Juniorinnen erfolgreich gestalten. Die Partie gegen den SV Kottweiler-Schwanden wurde wegen des Spielverbots an Totensonntag in Konken auf dem dortigen Rasenplatz ausgetragen. "Wir wollten unbedingt spielen, es war dann auch gut, dass es vorher auf dem gefrorenen Rasen schon ein Spiel gab, somit war zumindest eine Fläche etwas aufgetaut. Wir waren von Beginn an überlegen, konnten aber wieder nur zwei Treffer erzielen. Dabei haben wir fünf gesetzte Spielerinnen draußen gelassen, Hafida Younis kam in der zweiten Hälfte rein", schilderte Trainer Tobias Grimm den Verlauf des ersten Durchgangs. Hannah Dietrich eröffnete den Torreigen in der 6. Minute, doch die Gäste kamen durch Lea Marie Welsch in der 8. Minute schnell zum Ausgleich. Dietrich verwandelte dann noch einen Strafstoß zum Pausenstand (40. + 1.). Im zweiten Durchgang waren die "Hausherren" klar besser, nutzten nun ihre Chancen. "Die Bedingungen wurden bei Schneefall immer schwieriger, wir haben aber gut dagegen angekämpft und bei einbrechender Dunkelheit den Durchblick bewahrt, so dass wir zu einem klaren Ergebnis kamen", fuhr Grimm seine Spielanalyse fort. Ann-Kathrin Michels (44.), Amy Peter (44. und 62.), Hafida Younis (76.) und Ida Schneider (79.) erhöhten noch bis auf 6:1.