Schwierige Aufgaben vor der Winterpause

Der VfL Güldenstern Stade will nach dem verpatzten Derby gegen den TSV Elstorf im Heimspiel gegen Lindwedel-Hope (So., 14 Uhr) einen Dreier einfahren. Mit dann 25 Punkten auf der Habenseite könnten die Stader beruhigt in die Winterpause gehen. Der Aufsteiger ist aber eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison und mit sehr erfahrenen Spielern auch in der Favoritenrolle in Stade.

Klarer Außenseiter sind auch die VSV Hedendorf/Neukloster im Heimspiel (Sbd., 14 Uhr) gegen den souveränen Tabellenführer SV BW Bornreihe. Der TSV Elstorf will bei der SV Drochtersen/Assel II (Sbd., 17 Uhr) mit seinem Hochgefühl aus dem Derbysieg gegen Stade für eine Überraschung sorgen und könnte so die Abstiegsregion verlassen. Für die Elstorfer ist dann noch nicht Schluss, da sie am 18. Dezember noch beim FC Verden 04 zum Nachholspiel antreten müssen.