 2026-02-20T07:39:22.130Z

Allgemeines

Schwierige Aufgaben für Anadolu Türkspor und VfB Uerdingen

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Auch der 20. Spieltag verspricht wieder viel Spannung, denn Anadolu Türkspor und der VfB Uerdingen stehen vor schwierigen Aufgaben.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Heimspiel für den VfB.
Heimspiel für den VfB. – Foto: Michael Zöllner

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird ausnahmsweise komplett am Sonntag ausgetragen. Tabellenführer Anadolu Türkspor muss zum SC Waldniel, Verfolger VfB Uerdingen empfängt den SSV Strümp. Jeweils Gegner, die ihr Können schon gezeigt haben. Zumal Siege für Waldniel und Strümp bedeuten könnten, dass beide Klubs nochmal intensiver in den Aufstiegskampf eingreifen können.

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kempen-Krefeld

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
15:30live
Spieltext VfB Uerding. - SSV Strümp

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:30
Spieltext SC Waldniel - Anadolu

So., 22.02.2026, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
13:15live
Spieltext TSV Bockum II - SC Hinsbeck

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:00live
Spieltext VfL Willich - TSV Meerbus. III

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
15:00
Spieltext TuS Gellep - TSV Kaldenk.

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
13:00live
Spieltext Brüggen II - Hülser SV

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
13:00live
Spieltext VfR Fischeln II - Vik. Anrath

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:00live
Spieltext Schiefbahn - SC Niederkr.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen
So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep
So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 01.03.26 17:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II

22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein