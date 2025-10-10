Schwierige Aufgabe für Föhrste und Topduell an der Spitze

Der 10. Spieltag der Kreisliga Hildesheim steht an – und im Fokus steht das Duell zwischen dem FC Concordia Hildesheim und Tabellenführer SC Drispenstedt. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga und trennen in der Tabelle nur drei Punkte. Dahinter lauern RW Ahrbergen und der 1. FC Sarstedt, die beide in der Spitzengruppe bleiben wollen.
Insgesamt stehen am Sonntag acht Begegnungen auf dem Programm (alle um 15:00 Uhr): Föhrste empfängt Sarstedt, Hildesheim trifft auf Borussia II, Alfeld II spielt gegen Elze, Concordia hat Drispenstedt zu Gast, Nordstemmen empfängt Lühnde, Algermissen misst sich mit Sorsum, Ahrbergen spielt gegen Machtsum und Deinsen trifft auf Achtum.
An der Tabellenspitze trennt die ersten fünf Mannschaften nur drei Punkte – die Liga bleibt damit weiter ausgesprochen ausgeglichen und spannend.
Beim Duell der Gegensätze trifft das Tabellenschlusslicht TSV Föhrste (4 Punkte, 16:29 Tore) auf die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Der 1. FC Sarstedt (17 Punkte, 34:17 Tore) hat bereits 34 Treffer erzielt und verfügt mit Adris Jankir über den klaren Spitzenreiter der Torjägerliste (12 Tore). Auch Peman Gangir (7 Treffer) sorgt regelmäßig für Gefahr. Föhrste wird vor allem darauf bedacht sein, die Defensive zu stabilisieren – alles andere als eine schwere Aufgabe gegen die Offensivpower des Favoriten.
___
Zwei Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld stehen sich hier gegenüber. Der PSV GW Hildesheim (10 Punkte, 16:21 Tore) konnte bislang vor allem auf Nico Raue zählen, der schon sechsmal getroffen hat. Borussia II (7 Punkte, 11:23 Tore) kämpft weiter um Konstanz und den Anschluss ans Mittelfeld. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg enorm wichtig, um etwas Luft zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen.
___
Alfeld II spielt bislang eine starke Saison und liegt mit 17 Punkten (19:9 Tore) auf Rang vier. Besonders auffällig: Die Defensive der Alfelder zählt zu den stabilsten der Liga. Elze hingegen steckt mit nur 5 Punkten (14:28 Tore) auf dem vorletzten Platz fest. Die Gäste haben bislang große Schwierigkeiten, Spiele über 90 Minuten stabil zu gestalten. Für Alfeld II bietet sich die Chance, mit etwas Hilfe der anderen Teams die Tabellenführung zu übernehmen.
___
Das Spitzenspiel des Wochenendes: Concordia (5. Platz, 16 Punkte, 25:13 Tore) empfängt Tabellenführer Drispenstedt (19 Punkte, 25:15 Tore). Beide Teams zeichnen sich durch offensives Kombinationsspiel und treffsichere Angreifer aus.
Bei Concordia stehen Roberto Cid-Valdes (8 Tore) und Marlon Laubinger (6 Tore) regelmäßig im Fokus, während Drispenstedt auf Mahdy Kawar (8 Tore) baut. Ein echtes Duell auf Augenhöhe.
___
Nordstemmen (12. Platz, 9 Punkte, 14:15 Tore) empfängt den TuS Lühnde (13. Platz, 7 Punkte, 12:19 Tore). Beide Mannschaften bewegen sich im unteren Drittel, trennen aber nur zwei Punkte. Während Nordstemmen zuletzt stabiler auftrat, sucht Lühnde weiter nach der richtigen Balance zwischen Offensive und Defensive. Ein enges Duell mit hoher Bedeutung für beide Teams.
___
Der FSV Algermissen (6. Platz, 15 Punkte, 18:16 Tore) spielt bislang eine solide Runde und gehört zum oberen Mittelfeld. Sorsum (11. Platz, 10 Punkte, 12:17 Tore) hat sich etwas Luft verschafft, muss aber weiter punkten, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Beide Teams trennen nur fünf Punkte. Es ist also eine Begegnung, die sowohl nach oben als auch nach unten Wirkung zeigen kann.
___
Der Tabellenzweite RW Ahrbergen (19 Punkte, 15:5 Tore) stellt mit nur fünf Gegentoren die stabilste Defensive der Liga. Gegner Machtsum (7. Platz, 14 Punkte, 13:9 Tore) präsentiert sich ebenfalls in guter Form und kann bei einem Auswärtssieg den Rückstand auf die Spitze deutlich verkürzen. In Ahrbergen treffen zwei disziplinierte Mannschaften aufeinander – es dürfte ein taktisch geprägtes Spiel werden.
___
Im Mittelfeldduell empfängt der TSV Deinsen (9. Platz, 11 Punkte, 13:19 Tore) den RSV Achtum (8. Platz, 12 Punkte, 14:16 Tore). Elias Noam Körner, mit 8 Treffern einer der Top-Torjäger der Liga, sorgt bei Deinsen für offensive Akzente. Achtum überzeugt mit kompakter Spielweise, liegt aber ebenfalls im ausgeglichenen Tabellenmittelfeld. Ein offenes Spiel ist zu erwarten.