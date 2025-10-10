Schwierige Aufgabe für Föhrste und Topduell an der Spitze

Der 10. Spieltag der Kreisliga Hildesheim steht an – und im Fokus steht das Duell zwischen dem FC Concordia Hildesheim und Tabellenführer SC Drispenstedt. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga und trennen in der Tabelle nur drei Punkte. Dahinter lauern RW Ahrbergen und der 1. FC Sarstedt, die beide in der Spitzengruppe bleiben wollen.

Insgesamt stehen am Sonntag acht Begegnungen auf dem Programm (alle um 15:00 Uhr): Föhrste empfängt Sarstedt, Hildesheim trifft auf Borussia II, Alfeld II spielt gegen Elze, Concordia hat Drispenstedt zu Gast, Nordstemmen empfängt Lühnde, Algermissen misst sich mit Sorsum, Ahrbergen spielt gegen Machtsum und Deinsen trifft auf Achtum.